AMLO anuncia plan contra altos precios de la tortilla; pide a dueño de Gruma que explique el incremento

El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que sostendrá reuniones con los empresarios dueños de Maseca y Minsa, para pedir su colaboración y evitar el aumento al precio de las tortillas, ya que admitió, en la actualidad su principal preocupación es el costo de este alimento que forma parte de la canasta básica.

Durante su conferencia de prensa matutina presidencial -llevada a cabo en el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, comentó que instruyó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para sostener contactos con los empresarios y que estos expliquen cuál es la justificación para los altos precios de la tortilla.

Asimismo, al hablar de la reunión que sostuvo el 5 de septiembre del 2022, con Francisco Cervantes Díaz y Antonio Del Valle Perochena, presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), respectivamente, el político tabasqueño reconoció que su Gobierno debe empeñarse más en contener la inflación.

“Estuvimos viendo cómo logramos una disminución en los precios, sobre todo cuando no se justifica, cuando se piensa que se está abusando. Lo cierto es que son muy pocos los productores o los que distribuyen los alimentos básicos, no está muy diversificado, entonces podemos hablar con ellos”, señaló el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“En el caso del maíz, en efecto, son dos los que tienen el 90 por ciento del mercado de la tortilla, de la harina de maíz, pero de eso depende la tortilla. Vamos a hablar con los dos dueños para mostrarles el comportamiento de los precios. El consumo de maíz en México para consumo humano tiene que ver con el maíz blanco. Entonces, este es el precio en la tortillería, que va a creciendo, esto es lo que nos está preocupando. Pero va a creciendo a la par de Maseca, no así Minsa, que era la otra que tú comentabas. Esto es una empresa que ya tiene mucho tiempo”, agregó el Presidente de la República.

“Pero el señor Juan [Antonio] González [Moreno, presidente del Consejo de Administración y Director General de Gruma], yo creo que va a ayudar. Porque se acordó ayer que la Secretaría de Hacienda hable con él. Escuchar cuál es la justificación. Lo que no se puede es que en una época de crisis, de inflación, de carestía, se obtengan ganancias extraordinarias”, adelantó López Obrador.

“Lo que no se puede es que en una época de crisis, de inflación, de carestía se obtengan ganancias extraordinarias. Por lo general tiene que haber negocios con ganancias razonables todo el tiempo, porque hay inversión, hay riesgos. Y por qué nosotros apoyamos una economía mixta, no es el estatismo, se requiere de la participación del sector privado pero tiene que haber utilidades razonables, no abusar de ciertas circunstancias con ganancias excepcionales en épocas de crisis”, señaló el político tabasqueño.

“Minsa, no sé si siga siendo el mismo, pero era [Raymundo] Gómez Flores, de Jalisco, pues con los dos tenemos relaciones y buenas relaciones y queremos hablar con ellos para esto. Y otras medidas que vamos a tomar, pero lo que queremos es ‘a ver, ayuden’. Es lo mismo que lo de las distribuidoras, tres cadenas comerciales venden el 80 por ciento: Walmart, Chedrahui y Soriana, tres, pues también vamos a hablar con los tres”, insistió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Se llegó a la conclusión [con los presidentes del CCE y del CMN] de que vamos bien en materia económica, que ahí vamos avanzando, si acaso, y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación”, dijo el mandatario nacional, quien, sin embargo, reconoció que ha habido una disminución del poder adquisitivo de las familias por los efectos negativos de la inflación.

“La reunión fue muy buena con Antonio del Valle, Francisco Cervantes, son dirigentes de los organismos empresariales, y constantemente nos reunimos, se intercambian puntos de vista sobre inversión en México, sobre la situación económica, y lo cierto es que hay buena comunicación, y en esta última plática se llegó a la conclusión de que vamos bien en materia económica, que ahí vamos avanzando”, enfatizó.

“Si acaso, y eso yo lo expresé, tenemos que aplicarnos más para enfrentar la inflación. Si me preguntan cuál es ahora mi preocupación principal, es el aumento en el precio de la tortilla, ayer tuve una reunión para eso, vamos a reforzar el plan antiinflacionario, en eso andamos, más que en otras cosas, porque eso afecta a la gente, es lo que más me preocupa y ocupa, siempre estoy pensando en la situación económica, social de la gente, mucho más que otras cosas”, finalizó López Obrador.