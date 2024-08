El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la canciller Alicia Bárcena no participará en la reunión extraordinaria de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar los resultados de las elecciones en Venezuela.

Durante su conferencia matutina, el mandatario reiteró su discrepancia con el actuar de la organización en torno a estos hechos, en especial, del secretario general, Luis Almagro.

“Yo tengo la información que Alicia Bárcena no va a participar en la reunión de la OEA y no vamos a participar porque no estamos de acuerdo con la actitud de parcialidad de la OEA”.

“Antes de conocer resultados, el director de la OEA, Almagro, ya había reconocido a uno de los candidatos sin pruebas de nada, entonces para qué vamos a una reunión así, no es serio, responsable, no ayuda a buscar una salida pacífica, democrática a un conflicto de un país de América Latina”, sostuvo.

OEA convoca a reunión extraordinaria

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) convocó para este miércoles una reunión extraordinaria para “abordar los resultados del proceso electoral” del domingo en Venezuela, después de que la oposición y la comunidad internacional cuestionaran la reelección de Nicolás Maduro.

La cumbre se llevará a cabo por la tarde en la sede de la OEA en Washington a petición de al menos nueve gobiernos de América Latina, entre ellos, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

Maduro, en el poder desde 2013 y heredero político del expresidente socialista Hugo Chávez, fue proclamado vencedor de la elección presidencial del domingo para ejercer un tercer mandato consecutivo de seis años hasta 2031.

Lo anterior desató protestas espontáneas en el país sudamericano que han dejado hasta el momento 12 muertos, decenas de heridos y unos 750 detenidos, mientras crece la presión internacional por transparencia en los resultados.

‘Basta con el intervencionismo’, dice AMLO sobre Venezuela

López Obrador insistió esta mañana en la no intervención en Venezuela y señaló que la injerencia tanto de gobiernos extranjeros como de medios de comunicación ha obstaculizado la resolución de conflictos en ese país.

“Ya basta con eso, ya basta con el intervencionismo, los problemas de Venezuela se han estancado porque es mucho el injerencismo, se meten del extranjero, no solo los gobiernos, los medios, es mucha la intromisión”, comentó.

Ante los señalamientos del Centro Carter -invitado por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar los comicios- acerca de que las presidenciales no se adecuaron a los “parámetros y estándares internacionales de integridad electoral”, López Obrador pidió esperar a que las autoridades electorales presenten las actas para verificar los resultados.

“Tiene que haber actas y entonces vamos a poder decidir de manera definitiva, pero sí ayudando todos, esperando que se tengan pruebas y también respeto a la autoridad electoral de Venezuela”, expresó.

El mandatario sostuvo que México seguirá esperando las pruebas del resultado de la votación antes de pronunciarse.

“Nosotros en el caso de Venezuela lo que queremos es que haya pruebas, que se muestren las actas, que haya transparencia (...) Y actuar con prudencia para no dejarnos llevar por la corriente derechista que influye en el mundo”, agregó.