AMLO anuncia que enviará ‘plan B’ para su Reforma Electoral

El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que son los legisladores de la oposición en el Congreso de la Unión quienes no quieren que se recorten recursos a los partidos y se elija por voto directo a los consejeros y magistrados electorales.

Ante ello, dijo que comenzará el diseño de una reforma a la ley secundaria en la materia, a fin de que el Instituto Nacional Electoral garantice que no habrá compra del voto y que reciba menos recursos del presupuesto federal.

Durante su conferencia de prensa matutina, informó que sería durante el fin de semana, cuando enviara la iniciativa para reformar las leyes secundarias, ya que no esperaría a que la oposición vote en contra de su primera propuesta constitucional. Asimismo, anticipó que dicha enmienda se resolverá en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Es ya políticamente un hecho que el bloque conservador va a impedir la reforma constitucional, el bloque conservador no quiere que haya menos diputados, menos senadores, quiere seguir manteniendo a los plurinominales, quieren seguir entregando muchísimo dinero a los partidos, que sigan nombrando, sobre todo los partidos al servicio de la oligarquía, a los consejeros, no quieren que los elija el pueblo”, dijo.

“El INE no se toca. Lo que vamos a hacer es proponer una reforma electoral, no constitucional, que no se contraponga, que no viole la Constitución y que permita reafirmar principios establecidos en la propia Constitución como que no se compren los votos”, insistió.

“Muy poco [se podrá hacer], por ejemplo, no podemos, porque no es reforma constitucional, quitar o reducir el número de plurinominales, aplauso para el bloque conservador, porque van a seguir habiendo 500 diputados, o sea, 300 electos de manera democrática, de manera directa y 200 de lista”, insistió.

“O sea, esto, por la defensa al INE, aplauso, eso no lo puedo hacer porque eso está en la Constitución, por eso estamos planteando la reforma de la Constitución, pero ya dijimos, eso no va a permitirse. ¡Aplauso! No se le puede quitar dinero a los partidos. Aplauso, van a seguir siendo los partidos, los que por órdenes de sus jefes, nombren a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral”, agregó.

“No los ciudadanos, no el pueblo y el aplauso más fuerte, van a votar en contra de lo que quiere el pueblo, de lo que quiere la mayoría del pueblo ese es el aplauso más fuerte, porque no son representantes populares, son representantes de la cúpula, del poder económico y del poder político”, abundó.

“No, la voy a mandar, para qué espero si ya es de dominio público que ya se pusieron de acuerdo, bueno, se pusieron de acuerdo desde hace muchos años, pero en esto es muy claro de que no quieren ninguna reforma electoral, porque quieren tener el control de los órganos electorales, del Consejo electoral y del Tribunal Electoral y el dinero también”, dijo.

“No, este año, yo quiero que antes de que termine el periodo se vote y como es una reforma legal, no se necesitan dos terceras partes de los votos, la reforma constitucional ya hemos visto que de 500 votos, 500 legisladores para una reforma constitucional se requieren 334, entonces ellos con 150 bloquean”, señaló.

“No se viola la Constitución, porque además es muy probable que van a acudir a la Suprema Corte y la Corte va a decidir si es inconstitucional o no la ley en el caso de aprobarse, la que yo voy a presentar [...] Si hay formas de hacerlo, lo tengo bien analizado y los constitucionalistas, además existe la Corte, que no son como eran antes, empleados, subordinados al Presidente”, afirmó.

“Es un orgullo, el que ahora estemos viviendo un tiempo en que los ministros son libres, ya sea porque no están de acuerdo con nuestro proyecto o porque tienen la arrogancia de sentirse libres. O sea, es interesante, no se pueden quejar o están bostezando ahora ustedes más que antes, antes parecían silencios las conferencias”, finalizó López Obrador.