El Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la fecha de su última conferencia de prensa matutina, además de que reveló que estaba analizando cancelar su “gira del adiós” por los 32 estados del país y, en cambio, realizar una concentración masiva en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre para rendir su último Informe de Gobierno.

Durante su “mañanera” fue cuestionado respecto a cuándo sería la última vez que realizaría una conferencia de prensa matutina, debido a que el 30 de septiembre de 2024 concluiría su mandato al frente de la Presidencia de México.

“Yo termino el 30 [de septiembre]. En la mañana [de ese día] es la última mañanera y ya [luego] me voy a preparar a planchar la banda [presidencial] para entregarla”, indicó.

Explicó que “ya en la noche, formalmente, hasta las 12 de la noche, yo termino y la ceremonia del día siguiente ya es la formalidad y la entrega de la banda [presidencial]. Pero mi mandato concluye a las 12 de la noche del día 30 [de septiembre]”..

Tras ser cuestionado si el martes 1 de octubre inmediatamente se retiraría de sus actividades públicas, señaló que “yo sí me voy. Yo entrego la banda [presidencial], se termina la ceremonia y puede haber manera de comunicarnos con todos antes”.

“Después, ya no nos vamos a ver porque yo me jubilo y eso significa, repito, que no voy a participar en ningún acto, no voy a estar en ninguna conferencia; voy a procurar que no me tomen fotografía, no me voy a fotografiar y ya nada de política”, aseveró.

“Quiero hacer un trabajo sobre las sociedades prehispánicas en México. Es una investigación que me va a llevar tres, cinco años. Ya estoy reuniendo mi bibliografía básica, que tampoco hay mucho, porque son pocos los testimonios, las traducciones de glifos son muy pocas”, expuso.

No obstante, señaló que antes de finalizar su periodo al frente de la Presidencia de México, analizaba hacer un recorrido que incluyera, “por lo menos, ir a la capital de cada estado, 32 actos”.

“Pero también ya nos hemos visto mucho y estoy analizando si nada más hacemos el informe del día 1 de septiembre que es el último informe, para informarle al pueblo de México todo lo que se hizo, porque hay muchas cosas que no se saben, el día 1 de septiembre en el Zócalo, que también sería la última vez en el Zócalo, he estado tantas veces. El día 1 de septiembre y el grito el día 15 y ya”.

El miércoles 24 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó, por unanimidad de votos, el acuerdo INE/CG421/2024 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el que se determinó no aprobar la propuesta de suspensión de difusión de las conferencias de prensa matutinas del Presidente de la República, conocidas como “mañaneras”, en el marco del actual proceso electoral federal 2023–2024.

El Pleno de la Sala Superior del TEPJF consideró que dichas conferencias de prensa matutinas eran actos gubernamentales de comunicación social, que, por su naturaleza intrínseca, no constituían la emisión de propaganda gubernamental prohibida por los artículos 41 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ante la resolución de la Sala Superior del TEPJF, Santiago Creel Miranda, coordinador general de campaña de Gálvez Ruiz, acusó que la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso y dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de un total de cinco, se rehusaron a recibir a la candidata presidencial opositora y a su equipo.

Creel Miranda dirigió un escrito al TEPJF, que hizo público en su cuenta de la red social X, en el que reveló la negativa y explicó que se buscaba la reunión para exponer “la intervención del presidente López Obrador en el proceso electoral y la utilización de los programas sociales para favorecer al partido Morena”.

”Resulta desconcertante que, en el contexto de un país democrático, y en el marco de la transparencia que se promueve, la solicitud de reunión presencial haya sido rechazada por la mayoría de los miembros del Tribunal. Es paradójico que una minoría haya accedido a dicha reunión, lo cual sugiere una discrepancia interna en las relaciones institucionales que el Tribunal mantiene con los partidos políticos y la candidata presidencial”, observó.

Creel Miranda exigió que fuera sancionada “la violación sistemática y consistente del proceso electoral por parte del presidente de la República en sus conferencias matutinas denominadas ‘la mañanera’ , así como el despliegue de los siervos de la nación y el uso de los programas sociales para el beneficio de una candidatura”.

”Sería un acto autoritario el cancelar esta conferencia, qué bueno que no lo hicieron [...] qué bueno que prevalezca la libertad, no hay que tenerle miedo al debate, a la polémica, es bueno, muchas cosas permanecían ocultas, no se sabían, muchas, ahora la gente está enterada”, respondió López Obrador, este jueves.

“Es muy bueno que la gente se informe, antes había un control absoluto, no exagero, solo se sabía lo que le convenía al régimen [en el poder], controlaban por entero a los medios, con honrosas excepciones, y esto viene desde la época de la represión porfirista a la prensa”, recordó.