AMLO anunció que vetaría reforma que permite embargar el salario a los trabajadores, si lo aprueba el Senado

“No estoy de acuerdo con esa reforma. No creo que deba de embargarse el salario de los trabajadores, bajo ninguna circunstancia, el salario es sagrado, es lo que permite el sustento de la familia”, señaló.

“Y no se puede utilizar la nómina, apropiarse de la nómina del trabajador, ningún banco debe hacerlo, ninguna institución financiera, y el Gobierno no debe prestarse a eso, no estoy de acuerdo con esa iniciativa”, aseguró, al recordar que aún falta que el Senado revise la reforma y urgió a los legisladores a que la revisen bien.

“Ojalá y los senadores la revisen bien, los legisladores, muchas veces, esa era la costumbre, no se leían bien las iniciativas y algunos podían pensar que era algo en beneficio de los trabajadores”, indicó.

“No creo que nadie consciente, un legislador apruebe eso. Creo que no se profundizó en el tema, afortunadamente hay tiempo para que me revise bien esa iniciativa [...] Sí, respetuoso del Poder Legislativo”, insistió.

“¿La vetaría?”, le preguntó un reportero. “Si se aprobara sí”, respondió el mandatario nacional.