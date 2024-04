El Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió al Departamento de Estado de Estados Unidos borrar su “Informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023: México” publicado el 22 de abril, porque según él, era obsoleto y violatorio de la soberanía de los pueblos.

”Es muy lamentable que el Departamento de Estado se apoye en pura información basura de nuestros adversarios y que mientan, pero no hay que preocuparse [...] La única cosa es pedirle al Departamento de Estado que revise lo de sus recomendaciones, porque son violatorias de la soberanía de los pueblos, ellos no son nadie para estar extendiendo cartas de buena conducta a países y a pueblos independientes y soberanos” dijo.

”Dicen es que los hacemos desde 1977, pues ya quitenlo, porque eso es obsoleto. Y luego dicen, es que los hacemos para informar al Senado de quien se porta bien y quien se porta mal, para que al que se porta bien le demos ayuda. Eso es falso”, afirmó.

Asimismo, acusó que Estados Unidos no apoyaba a América Latina y El Caribe desde 1970. Además, reprochó que el Gobierno estadounidense sólo proporcionaba ayuda militar.

”¿Saben desde cuándo no ayudan los gobiernos de Estados Unidos a América Latina y El Caribe? Desde el plan de la alianza para el progreso que inició el Presidente [John] Kennedy, desde 1960 hasta el 70, una década. De entonces a la fecha no hay ayuda o la ayuda es militar”, se quejó López Obrador, quien también afirmó que se debía ser “cara dura”, para actuar como jueces en materia de derechos humanos.

”Ahora sí que se necesita ser cara dura para después de aprobar esa política y de coincidir en esa política todavía querer actuar como jueces en materia de derechos humanos, eso es gravísimo”, enfatizó.

El 24 de abril, también en su “mañanera”, arremetió contra el Gobierno de Estados Unidos, al que acusó de mentiroso, irresponsable, poco serio, anquilosado y hasta decadente.

”Pero así son y no debemos nosotros sorprendernos, extrañarnos, así ha sido históricamente y eso también, con todo respeto, indica que están estancados, anquilosados, en decadencia, porque tienen que renovarse”, criticó.

”No, no, es que la verdad es muy superficial, no tiene sustento ¿cómo le vamos a hacer caso si dicen que nosotros promovimos que se difundieran 20 mil señalamientos en contra de la presidenta de la Suprema Corte? ¿dónde están las pruebas? Es muy irresponsable, es una tomadura de pelo, no son serios, son mentirosos”, insistió.

”Se meten en los asuntos internos, ¿qué tienen ellos que meterse en el asunto de las diferencias que tenemos con el Poder Judicial? ¿quiénes son ellos para intervenir? ¿cuál es el fundamento legal? ¿quién les autoriza a intervenir? Están violando flagrantemente el derecho internacional, la independencia y la soberanía de los pueblos”, aseveró.

Asimismo, advirtió que al interior del Gobierno de Estados Unidos existían visiones diferentes y que los responsables de lanzar las críticas contra su Administración estaban vinculados a la derecha.

”Eso es lo que hay que ir resolviendo hacia adelante y es lo que también lleva implícito ese mensaje, de que no cambian, no estoy hablando de todos, pero si hay un grupo muy prepotente”, señaló.

”Salen estos comunicados, que están manejados por la derecha internacional, es una internacional de derecha apoyada en Estados Unidos, ya sabemos que esos son los golpeadores, los halcones”, agregó.

No obstante, López Obrador aclaró que México mantendría la cooperación bilateral para combatir el tráfico de fentanilo, tratar de resolver el problema migratorio e impulsar la integración económica.

Sin embargo, advirtió que su Gobierno sostendría una posición irreductible cuando se tratara de la soberanía del País.

”Nos necesitamos, nos complementamos, solo que tienen que aprender a respetarnos. Cooperación para el combate al narcotráfico y que ayudemos humanitariamente a que no se padezcan esas pandemias de consumo de fentanilo en Estados Unidos, sí. Buscar soluciones de fondo al problema migratorio, sí. Pero, respeto a la soberanía”, advirtió.

El 24 de abril, Vedant Patel, vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, rechazó que el Reporte Anual sobre Derechos Humanos en el mundo fuera una “violación flagrante” del derecho internacional. Recordó que la publicación se realizaba desde 1977, cuando el Capitolio estadounidense ordenó al Ejecutivo de Estados Unidos hacer un repaso de los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, por lo que defendió su legalidad.

”La publicación del Reporte de Derechos Humanos no viola el Derecho Internacional [...] Es algo que hemos hecho todos los años desde que ha sido secretario [Antony Blinken] y todos los años antes. No puedo pensar en un año en el que el Departamento de Estado no ha emitido informes sobre derechos humanos”, respondió Patel, durante una conferencia de prensa en Washington D.C.

Detalló que el informe era “una recopilación de entradas hechas a partir de informaciones creíbles de medios de comunicación, organismos gubernamentales, actores de la sociedad civil, embajadas y consulados”.