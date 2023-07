Asegura que en México no hay ‘narcoestado’

Tras ese repaso, López Obrador dedicó una parte de su discurso otra vez al tema de la violencia y aseguró que en México no existe un “narcoestado”.

“Que se oiga bien y lejos, hasta el otro continente, pasando el Atlántico: tampoco existe hoy en México un narcoestado como lo padecimos”, exclamó.

Y aprovechó para marcar lo que consideran diferencias con gobierno que le antecedieron y llama “neoliberales o neoporfiristas”.

“(Ahora) no se reprime al pueblo, no se ordenan masacres, no hay tortura, no se toleran las violaciones a los derechos humanos”, sostuvo.

El discurso de López Obrador llega después de una semana en México en la que fue asesinado en un ataque armado Hipólito Mora en Michoacán, líder de las autodefensas; el secuestro y liberación tras casi 72 horas de 16 empleados públicos secuestrados en Chiapas y el asesinato de un líder local del PVEM.



Destaca apoyo del Ejército y la Marina

En otro momento, AMLO también envió un mensaje a quienes lo acusan de militarizar al País.

Dijo que las Secretarías de Defensa y Marina han sido un gran apoyo en seguridad y labores de protección civil.

Enumeró las obras de construcción en las que participan las Fuerzas Armadas hasta la operación futura de una aerolínea.

“Dejando de manifiesto que los marinos y los soldados son pueblo uniformado, trabajadores leales y patriotas”, aseguró.