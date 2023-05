“Este es un tema que tratamos, lo segundo, que quede claro, es que nosotros no producimos el fentanilo. La materia prima se introduce, llega a México, y no solo a México, llega a Estados Unidos y Canadá. Lo tercero es que nosotros estamos combatiendo el tráfico de drogas, destruyendo laboratorios, haciendo nuestro trabajo y muchos pierden la vida, servidores públicos”, indicó.

Por otra parte, el Presidente reiteró que su Gobierno buscará que no exista contubernio entre el crimen organizado y la autoridad para el tráfico de fentanilo.

“Hay muy buena actitud de parte del Gobierno de China, le hemos solicitado colaboración porque la materia prima del fentanilo viene de Asia, no vamos a decir China. Entonces no solo a China, a otros países como Corea del Sur vamos a pedir que nos informen de dónde salen, a dónde van a llegar, a qué puertos, cooperación y en eso estamos con el Gobierno de China”, insistió.

“No queremos culpar a nadie, no se gana nada con la confrontación, máxime cuando está de por medio un asunto humanitario, esto no tiene que ver con ideologías. Todos tenemos que ayudar, es un asunto humanitario, estamos avanzando y desde luego controlando los puertos, destruyendo laboratorios y no permitiendo que se asocie la delincuencia con la autoridad”.

La mañana del 28 de mayo, un grupo de hombres armados privó de su libertad y luego asesinó a Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo.

El funcionario federal llevaba apenas dos semanas en el cargo, luego de un relevo de mandos, en el que civiles sustituyeron a elementos de la Secretaría de Marina, tanto en la Aduana de Manzanillo, como en la de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Según lo reportó el diario Reforma, Martínez Covarrubias primero fue secuestrado la mañana del domingo, cuando salía de un desayuno con otros subdirectores, en un restaurante ubicado a unos 5 kilómetros de la Aduana en el puerto colimense.

Un día después, el lunes 29 de mayo, su cadáver fue localizado a la orilla de la carretera Manzanillo-Cihuatlán, con varios disparos de bala y dentro de un automóvil que tenía las puertas abiertas.

Martínez Covarrubias se había desempeñado en el área de Comercio Exterior de la aduana de Matamoros, Tamaulipas. En su nuevo cargo sustituyó al capitán de la Marina, Adrián Omar del Ángel Zúñiga.

Fuentes federales, citadas por el mismo rotativo, atribuyeron el asesinato del funcionario federal a miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, que pelean el control de la Aduana para la comercialización de drogas y contrabando.

La Gobernadora Indira Vizcaíno Silva confirmó la desaparición de Martínez Covarrubias y señaló que la Fiscalía General de la República investigaba el caso. Asimismo, negó que se tratara de un secuestro, ya que no se había pedido recompensa por la aparición del funcionario federal.

“Hoy en la mañana se localizó el cuerpo de un masculino sin vida en Manzanillo. sin embargo no se ha determinado que pertenezca a la misma persona“, aseguró la mandataria estatal, el lunes 29 de mayo de 2023, durante una conferencia de prensa.

Reforma detalló que una semana antes, seis ex funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas México regresaron a dicha institución con altos cargos para desplazar a marinos. La mayoría de los civiles designados provenía de Nuevo Laredo y Matamoros, Tamaulipas, y ocuparon sus respectivos cargos desde el 16 de mayo.

La designación se hizo en acuerdo con el titular de la Semar, José Rafael Ojeda Durán, según consta en un oficio fechado el 12 de mayo de 2023, y firmado por Rafael Fernando Marín Mollinedo, titular de la ANAM.