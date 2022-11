AMLO busca desaparecer INE por miedo a perder elecciones: Anaya; obispos católicos rechazan reforma

Ricardo Anaya Cortés -ex candidato a la Presidencia de México por el PAN-, afirmó que si el Presidente Andrés Manuel López Obrador quiere desaparecer al Instituto Nacional Electoral, es porque tiene miedo de perder las elecciones del 2024, además de que “no sabe perder”.

En un video publicado en su cuenta de Twitter, aseguró que defender al INE es defender el derecho a decidir a quién quitas y a quién pones en el Gobierno. Asimismo, pidió que más allá de los partidos, se decida lo mejor para México.

Anaya Cortés dijo que las dos razones más importantes por las que López Obrador quiere desaparecer al INE son: primero, porque tiene miedo de perder las próximas elecciones; y segundo porque no sabe perder.

“Siempre ha sido un mal perdedor [...] Jamás en su vida política ha aceptado una derrota”, expresó, al recordar que en las elecciones que ha perdido, para la gubernatura de Tabasco y en su búsqueda por la Presidencia, López Obrador siempre dijo que hubo fraude.

“Ese es López Obrador, el que jamás acepta cuando pierde, el que cuando le estorban las instituciones las manda al diablo [...] Claro, cuando era opositor lo peor que pasaba era que cerraba [la avenida] Reforma durante meses, pero ahora que tiene todo el poder, ni siquiera se quiere esperar a que sean las elecciones, quiere poner un nuevo árbitro que él pueda controlar [...] Si eso pasa se acabó la democracia”, afirmó Anaya Cortés.

“Si López Obrador acaba con el INE y toma el control de las elecciones, será el principio del fin. Defender al INE es defender tu derecho a decidir a quién quitas y a quién pones en el gobierno. Más allá de partidos, hoy tenemos que hacer lo que es mejor para México. #ElINENoSeToca”, tuiteó.





REFORMA ELECTORAL DE AMLO, ‘UN AGRAVIO A LA VIDA DEMOCRÁTICA DEL PAÍS’: OBISPOS DE MÉXICO

Los obispos católicos de México, representados en la Conferencia del Episcopado Mexicano, expresaron su preocupación por la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de un comunicado, los jerarcas de la iglesia Católica detallaron que dicha reforma “es claramente regresiva, más aún, constituye un agravio a la vida democrática del País”. Asimismo, otorgaron su “más amplio reconocimiento a la importante labor que realizan en la vida democrática de nuestro país”, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil -y de los mismas organizaciones políticas-, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”, señalaron.

“[...] más aún, constituye un agravio a la vida democrática del País, reforma destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”, indicaron.

“Ningún ciudadano y menos los gobernantes que juraron guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, como es el caso del INE y del TEPJF. La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”, detallaron.

“Por tanto, unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio y, con millones de ciudadanos que piden detener el intento de minar a estas dos Instituciones, a través de reformar la Ley Constitucional”, señalaron.

“Exhortamos respetuosamente al Poder Ejecutivo y Legislativo a que asuma su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares e inapropiados para el bien común, en un Estado de Derecho Democrático como es México”, indicaron.

“Apelamos a la prudencia legislativa y al compromiso del gobierno para con toda la ciudadanía, más allá de intereses partidistas o de protagonismo histórico. La defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por ello decimos junto a millones de voces: no pongamos en riesgo la estabilidad y gobernabilidad democrática del país”, insistieron.





AMLO ADVIERTE, QUE SIN REFORMA, HABRÁ FRAUDE ELECTORAL

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que sin la reforma electoral que su partido, Morena, y su Gobierno impulsan, seguirá habiendo fraude, Sin embargo, aclaró que no busca desaparecer al INE. No obstante, acusó que hay una campaña en contra, liderada por el empresario Claudio X. González.

“[Felipe] Calderón [Hinojosa] fue allá, a España, a decir que en este mes de noviembre se acababa la democracia en México, porque iba a desaparecer el INE. Aprovecho para informar que es una reforma electoral para que haya democracia, no es desaparecer al órgano encargado de organizar las elecciones. Eso no va a desaparecer, ni tampoco el tribunal encargado de calificar las elecciones”, dijo.

“Lo que no queremos es que continúe este sistema corrupto, antidemocrático, que está en poder de los conservadores porque son capaces, y no hablo al tanteo, de hacer un fraude como ya lo han hecho. Y eso hay que evitarlo porque sería un retroceso y una cuestión gravísima para el país”, comentó.

“También aclarar a la gente porque hay toda una campaña de desinformación. Los que manejan el INE que son los conservadores corruptos, Claudio X González y compañía, que siempre han estado en los fraudes electorales y ahora se convierten en los paladines de la democracia, tienen una campaña engañando a la gente sobre todo allá en Las Lomas, porque fui por allá y vi que en las casas había carteles diciendo ‘yo defiendo al INE, no a la destrucción del INE’”, relató López Obrador.

“Yo creo que sí ¿cómo no vamos a estar de acuerdo que las elecciones sean limpias y libres? ¿quién no está de acuerdo con que se respete el voto? ¿quién no está de acuerdo en que no se gaste tanto en la organización de las elecciones?”, preguntó el Presidente.

“¿Quién no está de acuerdo en que sólo haya un organismo electoral para que se organice las elecciones en todo el país y que no haya 32 organismos electorales? ¿quién no está de acuerdo que los diputados y senadores sean electos y que no haya ni diputados ni senadores plurinominales?”, dijo.

“Es como el mundo al revés, los mapaches electorales ahora están convertidos en demócratas. Lo cierto es que ellos dominan el INE y el Tribunal. Para refrescar la memoria, los del consejo del INE, los del consejo del Tribunal, los nombran los partidos, los eligen en el Congreso y se ponen de acuerdo los partidos: 3 para ti, 3 para ti y uno para el más pequeño”, recordó.

“Así lo hicieron cuando nombraron al Tribunal actual, no sé si al actual o al anterior. Siempre han tenido ellos el control del INE y del Tribunal, y no es cierto que por el Tribunal y por el INE haya democracia en México. Hay democracia en México por la gente, por el pueblo, no por ellos”, aseguró López Obrador.