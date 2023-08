El Presidente Andrés Manuel López Obrador evitó hablar respecto al asesinato de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en la región de Los Altos, en el estado de Jalisco

Casi al final de su conferencia de prensa matutina, algunos periodistas lo cuestionaron respecto a dicho tema, pero hizo un ademán como si no escuchara y prefirió contar un chiste.

”Sobre los jóvenes de Lagos de Moreno”, “de Jalisco”, “de los jóvenes desaparecidos”, le gritaron algunos periodistas en varias ocasiones. En vez de fijar una postura respecto a dicho caso, optó por hacer un chiste.

”Ayer me decía un amigo, decía que decía su esposa: ‘que me des 200 pesos para ir al mercado, no oigo, por acá, por el otro [oído], que me des 500 pesos para ir al mercado mejor los 200”, se mofó, quien luego, ya sin micrófono, felicitó a los trabajadores y directivos del diario Basta!.

Un total de cinco jóvenes de Lagos de Moreno, en Jalisco, en la región de Los Altos, que habían sido reportados como desaparecidos desde la noche del viernes 11 de agosto, habrían sido asesinados.

Ello según una fotografía difundida a través de las diversas redes sociales, en la que aparecen visiblemente violentados y, también, un supuesto video que le hicieron llegar a sus familias, en el que uno de ellos le arrebata la vida a otro de sus amigos y se observan los cadáveres de los demás tumbados en el suelo.

Las víctimas fueron reconocidas en los videos por sus familiares. Ellos son Roberto Carlos Olmeda y Diego Alberto Lara Santoyo, ambos de 20 años de edad; Uriel Galván, de 19; Jaime Adolfo Martínez Miranda, de 21; y Dante Cedillo Hernández, de 22.

Los cinco jóvenes eran amigos desde niños y como estudiantes universitarios frecuentaban el mirador de la Colonia San Miguel, en ese municipio, donde habían quedado de reunirse con otro compañero, luego de acudir a la Feria local.

Los jóvenes fueron privados de su libertad en dicho lugar, la noche del viernes 11 de agosto y fue el lunes que se divulgó en las diversas redes sociales, una fotografía donde aparecen golpeados y amarrados, además de un video en donde son asesinados.

El 15 de agosto, durante una conferencia de prensa, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, Fiscal Especializada en Personas Desaparecidas jalisciense, afirmó que los familiares identificaron a las víctimas.

”Nos comentan, de manera preliminar, que consideran que hay altas probabilidades de que los jóvenes que aparecen en la fotografía [y el video] se trata de sus familiares”, aseveró la funcionaria estatal.

Respecto a la investigación, Luis Joaquín Méndez Ruiz, Fiscal del Estado de Jalisco, dijo que encontraron un automóvil carbonizado, de otra de las víctimas, sobre la carretera Encarnación de Díaz-Lagos de Moreno, en el primer municipio.

”En el interior se localizaron algunos restos, se presume, son humanos”, sostuvo Méndez Ruiz. Horas antes, la misma Fiscalía había informado el hallazgo de otro de los vehículos que utilizaron los jóvenes para ir a la Feria en Lagos de Moreno, uno marca Volkswagen, modelo Jetta, en color café, placas JTJ-86-38.

Las autoridades locales también aseguraron un domicilio particular, en el que había placas de vehículos robados y droga, aunque no detallaron la relación con los cinco jóvenes desaparecidos. El titular de la Coordinación General Estratégica de Seguridad de Jalisco, Ricardo Sánchez Beruben, añadió que el Gobierno estatal pediría que la Fiscalía General de la República (FGR) atrajera el caso.