AMLO celebra ampliación de presidencia de Arturo Zaldívar en SCJN

El Presidente Andrés Manuel López Obrador celebró este viernes la ampliación de dos años del mandato del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ya que, dijo, es un “hombre íntegro” que puede encabezar la transformación del Poder Judicial de la Federación.

“Sobre la ampliación del periodo de dos años se llevó a cabo en el Senado, si eso garantiza la reforma, estoy de acuerdo, le tengo confianza al presidente de la SCJN, es una persona íntegra. Si se amplía el plazo con el propósito que él encabece la reforma al Poder Judicial, estoy de acuerdo, pero yo no voy a decidir, lo deciden los legisladores”, afirmó el mandatario nacional.

“Para que no haya medias tintas, para que se sepa cuál es mi postura, estoy a favor de la reforma al Poder Judicial y le tengo confianza al presidente de la Corte y si es necesario que se amplíe dos años su Presidencia, sobre todo en el Consejo de la Judicatura”, aseguró el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Es una decisión que tomaron los senadores, ahora esa iniciativa va pasar a la Cámara de Diputados y se va a discutir y en su caso aprobar. Yo estoy de acuerdo en la reforma al Poder Judicial, estoy totalmente de acuerdo en la renovación del Poder Judicial porque lo mismo que sucedía con el Poder Ejecutivo, hay muchos vicios, hay corrupción, hay nepotismo en jueces, magistrados, ministros y hay constancia en lo que estoy dando a conocer, urge una reforma al Poder Judicial”, dijo el político tabasqueño.

“Ese Consejo de la Judicatura no servía, o nunca o muy rara vez se castigaba a un juez, a un ministro, durante muchos años el Poder Judicial era como el castillo de la pureza, no se castigaba a jueces, nada, eran intocables porque no actuaban bien, no cumplían con sus funciones el Consejo de la Judicatura”, expuso el presidente.

“Si ahora el Consejo de la Judicatura va a hacerse cargo de que no haya nepotismo que impera en el Poder Judicial, que no haya corrupción, que impera en el Poder Judicial, que no haya influyentismo, que impera en el Poder Judicial, si eso se quita, se limpia, estoy de acuerdo, nada más que los que van a decidir son los diputados y nosotros vamos a respetar lo que ellos decidan”, agregó el mandatario nacional.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL SE DESLINDA

A través de un comunicado, el Consejo de la Judicatura Federal se deslindó del artículo décimo tercero transitorio presentado ayer 15 de abril en el Senado, cuando en la minuta que fue repartida entre los legisladores solamente había 12 transitorios.

A través de su cuenta en la red social Twitter, el Consejo de la Judicatura Federal publicó un comunicado de cinco puntos en el que reiteró que su prioridad es la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación.

1.- Los proyectos de leyes que implementan la reforma constitucional de 11 de marzo de 2021 fueron elaborados al interior del Poder Judicial de la Federación y su contenido es público desde febrero de 2020.

2.- Las iniciativas correspondientes fueron modificadas y enriquecidas a través del diálogo con la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, las cuales se hicieron llegar al Senado de manera pública y gozaron de la aceptación de las y los legisladores.

3.- El artículo décimo tercero transitorio dado a conocer el día de hoy no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el poder judicial.

4.- Toda vez que el procedimiento legislativo sigue su curso y dicho transitorio podrá ser eventualmente modificado por la colegisladora, estaremos a la espera de lo que ésta determine para, en su caso, pronunciarnos al respecto.

5.- Reiteramos que nuestra única prioridad es que sean aprobadas las leyes reglamentarias de la reforma constitucional al Poder Judicial Federal, que consoliden su autonomía e independencia.

Asimismo, en un mensaje posterior, el CJF aseguró que no se pronunciará respecto al artículo transitorio hasta que no concluya el proceso legislativo. Además, expresó su respeto a los legisladores que votaron a favor y en contra a las leyes reglamentarias del Poder Judicial de la Federación.