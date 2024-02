El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró que “hasta las piedras cambien de parecer”, en referencia que, un día antes, Rubén Moreira Valdez, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, anunció que sus legisladores votarán a favor de algunas reformas que el mandatario nacional presentaría el 5 de febrero, entre ellas, la impulsada por el político tabasqueño, para que a los jubilados con la ley de 1997, se les otorgara el cien por ciento de pensiones.

“Ah, qué bueno, qué bueno, las piedras cambian de parecer. Es que no se puede vivir tanto tiempo en el error, cómo [...] si ellos, sus antepasados, promovieron los cambios en beneficio de campesinos, de obreros. Y cómo, de repente, cambian completamente y son defensores de privilegios, y defensores de las minorías, y se olvidan de los campesinos, y se olvidan de los obreros, y se olvidan del pueblo”, comentó el mandatario nacional.

“No le hace que sea por cuestiones electorales o por la temporada, pero lo celebro. Porque los partidos son instrumentos de lucha nada más al servicio del pueblo, simples instrumentos de lucha. Lo que interesa son las causas, lo que importa es que haya justicia, y democracia, y libertades en el país, independientemente de los partidos. Entonces, qué bien”, expresó.

Sin embargo, AMLO, advirtió que no dejaría que los legisladores priistas impusieran condiciones para votar a favor de la reforma de pensiones. “Nosotros no negociamos principios ni ideales, nunca lo hemos hecho, no entramos en componendas con ningún grupo”, agregó.

Durante una conferencia de prensa, durante los trabajos preparatorios de los grupos parlamentarios con miras a la apertura de sesiones del Congreso de la Unión, el ex gobernador de Coahuila dijo que los legisladores de su Partido votarían en ese sentido, porque “están de acuerdo con una jubilación digna” y que tenían “la instrucción de ir a favor de todo aquello que beneficiara a los mexicanos”.

Asimismo, Moreira Valdez pidió discutir la reforma para recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas laborales que impulsa la bancada de Morena en San Lázaro. También explicó que en el PRI veían en dos sentidos, las iniciativas de reforma del presidente López Obrador.

Las que votarán en contra y con un “no rotundo” -como eliminar los organismos autónomos, “que es la destrucción de las instituciones democráticas”-, y las relacionadas con los derechos de las personas. “Entre ellos a una jubilación o pensión digna, en eso estamos de acuerdo”, según acotó Moreira Valdez..

“Le hacemos un llamado al [titular del Poder] Ejecutivo Federal para que presente la iniciativa en los términos que dijo y que nos dé el soporte económico que podría sufragar los gastos a los que se refiere. Nosotros tenemos la instrucción de la dirigencia nacional de ir a favor de todo aquello que beneficie a los mexicanos”, señaló.

Sin embargo, acompañado por Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, el ex gobernador de Coahuila acusó que estos temas pudieron haberse discutido antes y solo “los quieren poner sobre la mesa”, según él, para seguir una narrativa política que interfiriera en las elecciones del 2 de junio de 2024.

Por otra parte, Moreira Valdéz retó al grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, para que dejara que en el Congreso de la Unión se discutiera la reducción de la jornada laboral a 40 horas, la cual fue frenada por dicho Partido, después de que se realizó el parlamento abierto.

“Le hacemos un reto a Morena, que la Mesa Directiva ponga discusión la semana de 40 horas porque creemos que fue una de esas bolsas políticas que sueltan para llamar la atención [...] ellos tienen la mayoría de votos en la mesa directiva”, instó el diputado federal priista, quien también pidió que se aprobara la iniciativa que presentó la bancada priísta en San Lázaro, de disminuir la edad para tener derecho a la pensión de adulto mayor, de 65 a 60 años de edad. “Queremos que lo voten”, dijo.