Andrés Manuel López Obrador celebró que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral deberá ser presidido por una mujer, para así cumplir con el principio de alternancia de género.

“Está muy bien, muy bien”, dijo. ¿Una mujer garantiza la democracia?, le preguntó un reportero, durante su conferencia de prensa matutina. “Las mujeres suelen ser más honestas, más responsables, más justas que los hombres, es muy difícil, pero son pocas las que, no lo voy a decir”, agregó.

“Eso no me corresponde a mí, eso corresponde al Consejo del INE, pero me consta que las mujeres son responsables y honestas”, dijo, tras ser cuestionado si Carla Astrid Humphrey Jordan -esposa de Santiago Nieto Castillo, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera- debería ser presidenta del órgano constitucional autónomo.

“Cuando fui jefe de Gobierno la mayoría de mi gabinete eran mujeres y ahora igual, casi la mitad son mujeres y muy buenas. Hemos abierto desde la oposición espacios para la mujer en la vida pública, contribuimos a que en la legislatura la mitad fueran mujeres y la mitad hombres”, indicó.

“Entonces claro que sí, estamos totalmente de acuerdo que se siga promoviendo la participación de las mujeres. Antes predominaban los hombres en todos los cargos, todavía sigue sucediendo”, afirmó.