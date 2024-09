Una de las promesas más repetidas durante estos 6 años fue que México lograría tener un sistema de salud “como el de Dinamarca” . A decir del presidente –y sin dar sustento a su dicho– esto ya se logró gracias al IMSS-Bienestar que opera en 23 estados. Sin embargo, los mismos datos de su informe lo contradicen y hay otros 9 estados que no cuentan con este programa.

Pero también repitió mentiras y dichos engañosos sobre homicidios, el avance en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y el supuesto aumento de la producción de petróleo crudo.<br /> A continuación nuestros hallazgos: “Ya es una realidad que en 23 estados el sistema de salud universal y gratuito para personas sin seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar. Este sistema de salud pública ya es más eficaz en el mundo. Dije que iba a ser el mejor, que iba a ser como en Dinamarca. No, no es como en Dinamarca, es mejor que en Dinamarca” Calificación: Falso

No fue el único tema polémico.

Solo que esta cifra incluye los datos de barriles de condensados , que como te explicamos en esta nota , son un tipo de hidrocarburos que se encuentran en forma de gas en los yacimientos de petróleo y gas natural, pero de los que Pemex no ha detallado qué hace con ellos ni cuál es su rentabilidad.

Por eso las familias le contestaron: “Desde su silla presidencial, sin fundamento real, intenta darnos un resumen de especulaciones y conjeturas en justificación de una promesa de campaña que no cumplió al término de su sexenio”, según una publicación en su página de Facebook.

El 27 de agosto de 2024 fue la reunión más reciente del presidente con las familias de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa que fueron desaparecidos en 2014 y su abogado, Vidulfo Rosales, señaló que no existen condiciones para que se reúnan otra vez antes del 1 de octubre, cuando termina el sexenio, porque consideran que el gobierno incumplió su promesa con las víctimas de este caso.

Incluso el relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca Villarreal , pidió al gobierno mexicano suspender el espacio “Quién es Quién en las Mentiras”, por ser un espacio en el que se se se estigmatiza y se somete a escarnios a informadores, siendo México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo. Avanzamos en la investigación para encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa. Esa es una asignatura pendiente, pero todavía no termino mi mandato como presidente y vamos a seguirlos buscando”

A nivel nacional, entre 2018 y 2022 hubo un aumento de 30% en el gasto de bolsillo de los hogares en salud, que afectó en particular a los hogares con menos ingresos, refirieron México Cómo Vamos y el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), citando datos del Inegi.

De acuerdo con especialistas consultados , aún no se tienen las condiciones de infraestructura y producción para que se pueda cumplir la promesa de autosuficiencia en el plazo que marca el mandatario.

Incluso, en la comparación que se presenta en el documento del Sexto Informe la reducción de homicidios no alcanza el 18% que mencionó el presidente:

Al comparar periodos similares el resultado de la reducción de delitos del fuero federal es similar a la que presenta el gobierno, pero en el caso de homicidios dolosos no es así. Entre el primer semestre de 2018 y el primer semestre de 2024, la reducción es menor, de 8.01%.

No existen datos recientes sobre el consumo de drogas en México. La última encuesta publicada para recabar estadísticas es de 2017, bajo la denominación Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco ( Encodat ). Apenas en mayo de 2024, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) anunció en un comunicado la conclusión del levantamiento de la Encuesta Nacional de Salud Mental y Adicciones (Enasama) 2023-2024, y el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) integrará un informe público.

Pese a que el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 prometía una política de paz, levantar la prohibición y reorientar recursos a la “desintoxicación”, el gobierno ha invertido al menos 74 millones de pesos en campañas estigmatizantes sobre el consumo de drogas, mientras los presupuestos de salud no crecen.





“El Conahcyt, con una empresa particular del país, elaboró la vacuna mexicana Patria contra el COVID. El Conahcyt ha llevado a cabo investigaciones muy importantes, como la que nos permitió contar con ventiladores especiales para atender a enfermos de COVID-19”

Calificación: Mentir con la Verdad

Dos años después de lo previsto y ocho meses después de que concluyó la emergencia sanitaria, el 30 de enero de 2024 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) dio su opinión favorable para el uso de emergencia de la vacuna Patria, que el gobierno dijo en un principio que estaría lista a finales de 2021, aunque la fecha fue cambiando por falta de avance.

Pese a su retraso, en esta nota te contamos que especialistas señalan que esta vacuna podrá seguir siendo útil como un refuerzo y un precedente para futuros desarrollos en el país.

Los ventiladores tampoco llegaron en la fecha anunciada. Aunque luego se desdijo, María Elena Álvarez Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró que tendría listos 700 ventiladores mecánicos para soporte a los enfermos de COVID-19 el 15 de mayo de 2020. La fecha llegó, pero los ventiladores no.

Dos meses después, el gobierno presentó los dos modelos de ventiladores desarrollados por especialistas del Conacyt: Ehécatl 4T y Gätsi. Pero una vez puestos en circulación, fueron criticados por especialistas su falta de eficacia para pacientes con COVID-19, según reportaron medios como el diario Reforma y Emeequis.

En este Plumaje, por ejemplo, René Palacios González médico residente en la especialidad de urgencias médico quirúrgicas, explicó que dicho aparato no cumplía con la función necesaria para la ventilación mecánica de los pacientes con COVID 19.







“En nuestro gobierno, por el contrario, cada mes salen de la pobreza 100 mil mexicanos. De 2018 a 2022, según el Inegi, salieron de la pobreza cinco millones 100 mil personas, es decir, el 5.6 por ciento, algo que no sucedía en más de 30 años”

Calificación: Verdadero

De acuerdo con el Coneval, la población en situación de pobreza era de 51.9 millones de personas en 2018 y disminuyó a 46.8 millones en 2022.

Si dividimos mensualmente el número de personas que salieron de la pobreza en estos 4 años, el promedio al mes es de 104 mil 166 personas, lo que coincide con el dicho del presidente. Aunque Coneval aún no tiene cifras de 2023 y 2024, que abarquen todo el sexenio.







“El Banco Mundial dio a conocer que, del 2018 al 2023, la pobreza en México pasó de 34.3 millones de personas a 24.7, es decir, en cinco años 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza”

Calificación: Engañoso

Es engañosa la forma en que el presidente retoma datos del Banco Mundial. Está instancia mencionó en un reporte que entre 2018 y 2022 el porcentaje de personas en pobreza en México se redujo de 28.8 a 21.8%, mientras que para 2023 se estimó una baja hasta 20.8%.

Pero el Banco solo midió los ingresos monetarios, y aclaró que la medición oficial de la pobreza en México la hace Coneval, considerando no solo ingresos monetarios sino también carencias como las del acceso a la salud, rezago educativo, vivienda, etc.

“Esas cifra específica de 9.5 millones no puede ser verificable. La diferencia de personas en pobreza entre 2018 y 2022 (según el Coneval) es de 5.1 millones de personas. Y en todo caso, la reducción de 2020 a 2022 no alcanza, se queda en 8.9 millones”, explicó a El Sabueso Axel González, coordinador de Datos de México Cómo Vamos.







“Hemos crecido 3.4 por ciento promedio anual. En el sexenio, aún con la pandemia, esa crisis no se había visto, cuando menos, en el último siglo de nuestra historia esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y al mundo; aún con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio de 1%, algo verdaderamente excepcional”

Calificación: Engañoso

En el segundo trimestre de 2024, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un crecimiento de 0.2% trimestral y de 1.0% anual, de acuerdo con México Cómo Vamos. Y no se trata de un indicador “excepcional”, sino una muestra de desaceleración; instancias como el Banco de México han bajado la expectativa para el país y señalando un “periodo de marcada debilidad” para la economía mexicana.

En el primer año de gobierno de López Obrador se registró un retroceso de -0.1% en el PIB; en 2020, con la pandemia de COVID-19, hubo un descenso de -8.5%; en 2021 una recuperación de 6.3%; en 2022 el crecimiento fue de 3.7% y el año pasado de 3.2%. Solo en un año se logró un crecimiento superior a los 4 puntos, nivel que prometió López Obrador para todo su sexenio.

“El crecimiento acumulado del PIB en los primeros cinco años de gobierno (de López Obrador) fue 4%, menos que con Vicente Fox (5.9%), Felipe Calderón (4.3%) y Enrique Peña Nieto (8.9%)”, apuntó Jesús Carrillo, director del área de Economía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

El reporte México en el mundo, del IMCO, señala que México se ha recuperado en términos económicos de la pandemia, pero con menor velocidad que otros países como Perú, Chile y Brasil, pues fue hasta el tercer trimestre de 2022 que el PIB volvió a su nivel previo a la pandemia.