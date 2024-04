El presidente Andrés Manuel López Obrador clausuró la 87 Convención Bancaria en la cual se despidió de los banqueros mexicanos, a quienes les recordó que les cumplió y les felicitó por sus históricas ganancias.

“Les agradezco mucho, yo ya no voy a estar en la próxima, me voy a Palenque [Chiapas] en cinco meses, me despido de ustedes por anticipado, me han tratado muy bien, con respeto y considero que han sido correspondidos, les he tratado con respeto y les he cumplido los compromisos que hice desde el inicio de mi gobierno. Les felicito”, afirmó el mandatario nacional.

AMLO pidió que se proyectara una presentación con indicadores económicos, como el número de empleos creados, el promedio del salario de los trabajadores inscritos ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el desempleo, el tipo de cambio del peso frente al dólar, remesas, inversión extranjera directa, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), así como la inflación.

“Quiero aprovechar para informarles cómo está nuestra economía, cómo estamos en lo económico y en lo social. Pensé que lo mejor era hacerlo de manera gráfica, porque esto ayuda entender mejor la situación de México”, dijo AMLO, que recibió aplausos cuando señaló que esos eran sus “otros datos”.

Asimismo, el presidente de la República explicó que cuando inició su gobierno, China era el primer socio comercial de Estados Unidos, sin embargo, ahora México lo era.

“Esto nos debe llevar a pensar que es muy importante la integración económica, el tratado comercial, nos necesitamos mutuamente”, destacó.

López Obrador recordó que la relación con Estados Unidos era estratégica, por lo que llamó a cuidarla.

“No podemos separarnos, nos necesitamos mutuamente, nada más hay que tejer fino para que se respete nuestra soberanía, que nos integremos pero que haya respeto a nuestra soberanía”, aseguró.

López Obrador calificó como “un extraordinario secretario” a Rogelio Ramirez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), lo que generó un aplauso de los asistentes a la 87 Convención Bancaria.

Por último, AMLO aseguró que cumplió con el pacto que hizo con los banqueros y les agradeció el trato que le dieron durante casi seis años. “He cumplido con los compromisos que hice desde mi gobierno, les felicito”, destacó.

En su turno, Julio Carranza Bolívar, presidente de la ABM, presumió que de finales de 2018 a la fecha, el capital neto invertido por la banca creció 60 por ciento y alcanzó 1.6 billones de pesos. “Podemos decir con orgullo que la banca es el sector que más invierte en México y uno de los que más contribuyen en el pago de impuestos al país”, enfatizó.

El presidente de la ABM agradeció al político tabasqueño haber respetado la autonomía del Banco de México (BANXICO) y cumplir la promesa que realizó al principio de su Administración, de que no habría un cambio de reglas para la banca.

“Desde su primera participación en el 2019 usted, señor presidente, transmitió a los banqueros un mensaje de certidumbre y confianza fundamentales para el desarrollo y el crecimiento económico”, abundó Carranza Bolívar.

“En aquella ocasión usted fue muy claro en señalar que no cambiaría la regulación bancaria, la cual durante años ha convergido con las mejores prácticas internacionales y la más estricta supervisión”, insistió el presidente de la ABM.

“Recordamos claramente su mensaje: ‘no habrá cambio de reglas’, lo cual se ha cumplido cabalmente. Muchas gracias, señor Presidente”, abundó Carranza Bolívar, quien también resaltó que en cuanto al crédito para las familias, en la actualidad el 66 por ciento de los bienes de consumo duradero, como una lavadora, estufa o refrigerador, se financiaban con crédito bancario.

El presidente de la ABM enfatizó que la banca también había facilitado a las familias el financiamiento de su consumo, a través de 34 millones de tarjetas de crédito. “Nunca en la historia de la banca hubo tanto crédito”, resaltó.

Carranza Bolívar añadió que la banca era respetuosa del proceso electoral en curso, pero pidieron mantener certidumbre y fomentar confianza. “Prioricemos los proyectos de alto impacto para el desarrollo de todas las regiones del país”, sostuvo.

En su turno, el titular de la SHCP afirmó que las finanzas públicas de México estaban balanceadas y tenía una deuda con coeficientes estables y sostenibles. Asimismo, destacó que la salud de las cuentas nacionales también se reflejaba en los ingresos presupuestarios, gracias al buen desempeño que registraban impuestos como el Sobre la Renta (ISR) y el de Valor Agregado (IVA), que se ubicaban en máximos históricos.

Ramírez de la O expuso que durante 2023 la economía creció por encima de las previsiones, con la llegada de montos récord de inversión extranjera directa y avances en generación de empleo formal.

El funcionario federal destacó que durante el presente año continuaría el proceso de transformación profundo para tener un futuro más inclusivo, social y justo, pero que había condiciones para construir un México más próspero y con bienestar, para todas las personas. Por último, el titular de la SHCP explicó que se debería continuar cerrando las brechas económicas y era viable hacerlo en alianza con todos los sectores.