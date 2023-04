López Obrador defendió el trabajo de Garduño Yáñez como comisionado del INM, al que calificó como “muy bueno hasta ahora”, y recordó que cuando era Jefe de Gobierno del Distrito Federal lo propuso como titular de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital, pero el entonces Presidente Vicente Fox Quesada no lo aceptó.

“Es bueno su trabajo, lo conozco desde hace muchos años [...] Es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño [...] Es una persona recta y trabajadora”, señaló.

López Obrador apuntó que el comisionado del INM no le ha entregado una renuncia. No obstante, reiteró que no protegería a nadie, ya que se comprometió a gobernar sin “amiguismos”.

“El criterio de nosotros, lo que he fijado como conducta es no proteger a nadie, si está de por medio la posibilidad de que hayan cometido una irregularidad o un delito. No protejo a nadie [...] Nosotros desde el principio sostuvimos que no iba a haber impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes”, sostuvo.

El Mandatario nacional también reveló que el 6 de abril se reunió con Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, quien le adelantó que en breve se darían a conocer las resoluciones de la indagatoria por el incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez.