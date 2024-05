Ante los cuestionamientos de especialistas y organizaciones sobre la permanencia de México en el Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) de la OCDE, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el país sí participará en la edición del próximo año.

“Sí participamos sin ningún problema, todo lo que tenga que ver con la educación se apoya”, indicó en su conferencia matutina.

Sin embargo, señaló que desconocía los motivos por los que se ha difundido que México no participará, a lo que el vocero de Presidencia, Jesús Ramírez respondió: “Un evaluador dijo que no correspondía al nuevo sistema educativo entonces que no iban a poder evaluar”.

“Ah bueno, pero sí la aceptamos, estamos abiertos a todas las evaluaciones”, remarcó AMLO.

México retrocede en prueba PISA 2022

A México no le fue nada bien en la última prueba PISA aplicada en 2022: los resultados obtenidos fueron menores en comparación con las evaluaciones de 2018 en matemáticas y ciencias, y casi los mismos en lectura.

En matemáticas ocurrió el retroceso más pronunciado y las puntuaciones promedio regresaron a las observadas en 2003, y en las otras dos áreas no difieren significativamente de los observados en 2012.

Además, los estudiantes mexicanos obtuvieron puntuaciones inferiores al promedio de la OCDE: sólo 7 de cada mil se colocaron en los niveles más destacados; y uno de cada tres se ubicaron en los niveles más bajos.

Solo el 34% de los estudiantes alcanzó al menos el Nivel 2 de competencia en matemáticas, menos que el promedio (69%), lo que indica que como mínimo, pueden interpretar y reconocer, sin instrucciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación simple.