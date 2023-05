“Me lo comentó y le dije que no le diera importancia, porque no había ninguna intención de espiar a nadie”, respondió. “¿Pero sí lo espiaron?”, le preguntó un reportero. “No sé”, dijo el Presidente.

Cuestionado durante su conferencia de prensa matutina respecto a una investigación publicada por el diario The New York Times, aceptó que supo del caso, pero le restó importancia.



“¿Qué fue lo que le comentó, entonces?”, insistió el periodista. “Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí, nada más que de parte de quién, si antes todos espiaban y siguen espiando, de dónde salen las Guacamayas, pues”, añadió.

“Si se tiene la certeza de que fue espiado, ¿pero no se sabe quién?”, preguntó el mismo reportero. “No se sabe quién”, enfatizó, quien también afirmó que no van a investigar el caso, porque “nosotros no espiamos”, dijo.

“No [fue Sedena] Sí, sí [se lo dio a conocer Encinas Rodríguez], y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos, y en este Gobierno no hay masacres como había anteriormente y se respetan los derechos humanos”, agregó.

“Lamentamos que el Presidente minimice el espionaje que su administración realiza contra defensores de DH y periodistas y que hoy sabemos que alcanza incluso al Sub. Srio. de DH; máxime porque todo apunta a que el #Ejército se encuentra detrás del uso de #Pegasus actualmente”, escribió el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), en su cuenta de Twitter, tras conocer las declaraciones de López Obrador.