AMLO confirma que la mayoría de víctimas de masacre de Texas son de origen mexicano

El Presidente Andrés Manuel López Obrador envió sus condolencias por la masacre ocurrida en la escuela primaria Robb, ubicada en la localidad de Uvalde, en Texas, Estados Unidos, que dejó al menos 21 personas muertas -entre ellos 18 niños que cursaban cuarto grado-, la mayoría de las víctimas de origen mexicano.

“Quiero aprovechar para enviar mi condolencia, mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte como lo hacemos con todos los que pierden la vida en nuestro país, que lamentablemente sucede, nos duele mucho que hayan estas desgracias”, expresó el mandatario nacional.

“Hasta ahora, de manera directa nacidos acá no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda, es que toda esa región de Texas pertenecía a México, baste ver los apellidos, son hijos o nietos de mexicanos, y nos duele mucho, lo lamentamos, son desgracias que se lamentan mucho”, comentó el político tabasqueño.

“Contesto nada más diciéndoles que no quiero tratar ahora ese tema porque está todavía el duelo y no se trata de hablar del origen, las causas y más si es algo que tiene que ver con nosotros, porque hemos estado planteando las cosas, pero sería aprovecharnos de una desgracia, mejor no, mejor vamos a esperar un tiempo”, señaló el Presidente.

El 24 de mayo del 2022, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el Consulado de México en Eagle Pass, se encuentra en contacto con las autoridades policíacas, para identificar a posibles mexicanos afectados por el tiroteo en la escuela primaria.

A través de redes sociales, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón detalló que el cónsul, Ismael Naveja Macías, se encuentra en el centro cívico de Uvalde, a la espera de noticias de posibles connacionales lesionados o víctimas.

La masacre en la escuela primaria Robb es el segundo asesinato en un centro escolar de EE.UU. más mortífero de la última década, después del ocurrido en 2012, en la escuela de Sandy Hook, en Newton, Connecticut, donde murieron 26 personas.

El número de víctimas por el ataque a la primaria Robb, ubicada en Uvalde, estado de Texas, se elevó a 21, incluyendo 18 menores de edad y tres adultos, según informó el Departamento de Seguridad Pública texana, el 24 de mayo del 2022.

Antes, durante una conferencia de prensa, el gobernador Greg Abbott detalló que el tirador, a quien identificó como Salvador Ramos, de 18 años de edad y residente de la comunidad, también murió, aparentemente durante un enfrentamiento con agentes policiales.

“Se cree que abandonó su vehículo y entró a la Primaria Robb en Uvalde [a 35 kilómetros al oeste de San Antonio] con una pistola y también tenía un rifle, pero eso aún no está confirmado”, dijo el mandatario estatal a la prensa.

Asimismo, una cantidad indefinida de heridos fueron trasladados en ambulancias al nosocomio Uvalde Memorial y al Hospital Universitario de San Antonio, donde una mujer de 66 años de edad, estaba en estado crítico.

El Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde informó, alrededor de las 12:00 horas del 24 de mayo del 2022 de un tirador activo en la escuela primaria Robb, que tiene una matrícula de poco menos de 600 estudiantes.

La primaria Robb está ubicada en un barrio mayoritariamente residencial de hogares modestos en Uvalde, un poblado de unos 16 mil habitantes que alberga el Gobierno del Condado homónimo, ubicado a 120 kilómetros de la frontera con México.

“Nuestros corazones se siguen rompiendo. Suficiente es suficiente. Como nación, debemos tener el coraje de tomar medidas y comprender el nexo entre lo que constituye una política pública razonable y sensata para garantizar que algo como esto nunca vuelva a suceder”, señaló la vicepresidenta Kamala Harris, desde un evento en Washington.

“Es hora de convertir este dolor en acción. Es hora de actuar, es hora para todos aquellos que han prohibido las leyes sobre el control de armas. Tenemos que hacer más”, declaró, por su parte, el presidente Joe Biden, durante una conferencia de prensa realizada tras regresar de una gira por Asia.

El mandatario estadounidense señaló que este tipo de “asesinatos masivos” no ocurren en ningún otro lugar del mundo, sólo en Estados Unidos. “¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta cernicería? ¿Por qué dejamos que esto ocurra? [...] Esto no puede ser, por el amor de Dios”, declaró.

“Hay mucho que no sabemos, hay mucho que sí sabemos. Los padres nunca verán a sus hijos otra vez. [...] Perder a un hijo es como que te arranquen un pedazo de tu alma, nunca será igual”, insistió Biden.

Asimismo, el presidente estadunidense pidió a la nación que rece por las víctimas y sus familias, “que le dé fuerza a padres y hermanos” tras el suceso e indicó que, como país, Estados Unidos debe levantarse y detener estos actos.

“La idea de que alguien pueda entrar a una tienda y comprar armas está mal. Cuando un hombre armado pasa dos décadas consiguiendo armas de asalto, tenemos que tener el valor para levantarnos y detener esto”, finalizó Biden.

Por su parte, el jefe de Policía del Distrito Escolar de Uvalde, Pete Arredondo, dijo en otra rueda de prensa, que en este punto de la investigación creen que Ramos actuó solo en este crimen “atroz”. El funcionario precisó que en la Robb Elementary School estudian menores de entre 7 y 10 años de edad.