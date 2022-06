AMLO confirma que no irá a Cumbre de las Américas, pero sí a la Casa Blanca en julio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que no acudirá a la 9 Cumbre de las Américas -que se llevará a cabo del 6 al 10 de junio, en Los Ángeles, California-, porque no invitaron a todos los países.

Sin embargo, informó que en julio de este mismo año viajará a la Casa Blanca a visitar al Presidente Joe Biden.

“Acerca de la Cumbre, ya pueden informar a México que no voy a asistir a la Cumbre. Está en mi representación, en la del Gobierno, Marcelo Ebrard. Y no voy a la Cumbre porque no se invita a todos los países de América [...] Le mandé decir al Presidente Biden que lo voy a visitar en julio. Voy a ir a verlo a la Casa Blanca y quiero tratar con él el tema de la integración de toda América”, indicó.

“Y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países, la independencia de cada país [...] Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano o puede haber, pero nosotros consideramos que es seguir con la vieja política de intervencionismo, de falta de respeto a las naciones y a sus pueblos”, explicó.