El Presidente Andrés Manuel López Obradorm confirmó que su hijo Andrés Manuel López Beltrán, de 38 años, se postuló para ocupar un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, aunque no dijo cuál sería.

No obstante, afirmó que sus hijos José Ramón y Gonzalo López Beltrán no trabajarían en el Gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo, ya que ambos así se lo habían manifestado.

Durante su conferencia de prensa matutina aseveró que que López Beltrán, conocido como “Andy”, quería consolidar el partido que él fundó, además de que aseguró que no intervendría con su liderazgo político, ya que todo sería en una elección interna de Morena.

”Aprovecho para informarles que José Ramón, según me ha manifestado, no va a trabajar en el Gobierno, Gonzalo tampoco, Andrés sí, pero no en el Gobierno, él va a participar en Morena, quiere ayudar a consolidar Morena [...] No voy yo a influir en nada, pero él sí quiere participar en Morena”, anunció.

“¿Para la Secretaría General o para la Presidencia?”, le preguntó un reportero. “No creo que para eso, pero sí va a participar, eso me lo planteó y quiere apostar a ser electo, o sea, no impuesto y yo no tengo nada que ver con eso, porque yo ya me retiro”, respondió López Obrador.

”Si quiero cumplirles el compromiso, de que ya una vez que yo me jubile, pues son libres, porque pues imagínense, si en la casa siempre escucharon desde niños la palabra justicia, democracia y la política, siempre”, agregó, quien también recordó que se comprometió con sus tres hijos mayores, a que una vez que dejara sus cargos, ellos podían optar por intervenir en política.

”Con mis hijos hicimos un acuerdo desde hace tiempo y les agradezco mucho porque lo han respetado, de que mientras yo fuese dirigente o servidor público, ellos no iban a trabajar en el Gobierno, y lo han cumplido”, expresó.

“Me han ayudado mucho en eso y también voluntariamente me ayudan, pero no son funcionarios, no trabajan en el Gobierno y ya están grandes”, señaló, quien también rechazó el nepotismo, porque dijo que si impulsara a sus familiares, no tendría autoridad moral.

”Pero uno tiene que ser consecuente, si yo aceptara el nepotismo, el amiguismo, el influyentismo, la corrupción, no tendría autoridad moral y cualquiera me faltaría al respeto [...] Me faltan al respeto, pero pues están enojados, sin razón, entonces hemos cuidado mucho eso”, añadió.

El 8 de septiembre, el Consejo Nacional de Morena convocó a un VII Congreso Nacional Extraordinario, que se llevaría a cabo el 22 de septiembre para la renovación de la Presidencia y la Secretaría General, así como diversos cargos del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido, mismo que se llevaría a cabo en el World Trade Center de la Ciudad de México.

”Se dispone la renovación de la presidencia y secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional para que la nueva dirigencia inicie el 1 de octubre de 2024 [...] Por otro lado, se plantea la necesidad de extender la vigencia del mandato de los órganos internos del partido al [1 de octubre del] año 2027 para homologar todos los procesos internos de renovación estatutaria”, indica la convocatoria.

Un grupo de consejeros nacionales de Morena en Tabasco, impulsaban la candidatura de Andrés Manuel López Beltrán para ocupar el cargo de Secretario General del Comité Ejecutivo Nacional de Morena.

“La intención de los morenistas es que el hijo del Mandatario federal se presente como compañero de fórmula de la actual Secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde [Luján], quien se perfila como candidata de unidad para la Presidencia nacional del partido oficial”, informó el 6 de septiembre el diario Reforma, que citó a medios locales.

Joaquín Baños Jiménez, presidente de Morena en Tabasco y operador político del Gobernador electo de la entidad, Javier May Rodríguez, anunció que López Beltrán sería propuesto como candidato a la Secretaría General del partido fundado por su padre.

”Vamos con la consigna de que como tabasqueños vamos a apoyar a otro tabasqueño, y qué mejor que al hijo de nuestro actual Presidente de la República, y también a Luisa María Alcalde, una joven de izquierda y que por merecimiento propio va a estar al frente de Morena por los próximos tres años”, dijo Baños Jiménez.

El consejero nacional de Morena, César Raúl Ojeda Zubieta, coincidió en que López Beltrán cumplía con el perfil para el cargo.

”No me parece una mala sugerencia, Andy es una gente que ha trabajado desde siempre. Perdonen la expresión ganadera, pero nació mamando el modelo de transformación con su familia. Desde Rocío y desde siempre, Andrés fue proclive a llevar a sus hijos a la lectura social; el perfil lo reúne, y lo que decida la gente”, destacó Ojeda Jiménez.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto López Gutiérrez, a quien procreó con su actual cónyuge, la escritora, académica e historiadora, Beatriz Gutiérrez Müller.