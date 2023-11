El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó y justificó la reunión con Claudia Sheinbaum, precandidata presidencial única de Morena, en Palacio Nacional.

En su conferencia de prensa de este 29 de noviembre, el presidente López Obrador explicó los motivos de la reunión que sostuvo con Sheinbaum el martes 28, de la que el equipo de la precandidata negó dar información.

“Vino, tenía interés en platicar conmigo, comentamos algunas cosas, cómo le ha ido, somos amigos, además es mi compañera, es la dirigente del movimiento al que pertenezco. Me dijo que iba a presentar un documental, que me lo iba a mandar para que lo vea (...) No, yo ya de eso no hablo. Nada más cómo te ha ido, ella también me pregunta y sobre eso platicamos”, dijo.

“Es una visita que no tiene nada que ver con cuestiones partidistas, yo no me estoy pronunciando para que la gente vote por ella, pero sí es mi amiga y es la dirigente del movimiento al que pertenezco”.

Sheinbaum intentó no ser vista tras reunión con AMLO en Palacio Nacional

El presidente López Obrador aseguró que Sheinbaum es una mujer “muy inteligente, no lo olviden, si vamos a la formalidad a lo académico, tiene nivel de doctorado” y que por su relación de amistad, “ella cuando quiera venir...”.

La tarde de ayer, ni el equipo de Claudia Sheinbaum ni la Presidencia de la República informaron sobre la reunión en Palacio Nacional y sólo se supo de la visita de la precandidata porque algunos medios la captaron saliendo por Correo Mayor, para evitar ser vista.

La última vez que se les vio en público a López Obrador y a Sheinbaum juntos fue la noche del 7 de septiembre, cuando el presidente le entregó “el bastón de mando” en el restaurante Mayor.

Desde entonces, no se habían reunido.

Estreno de ‘Claudia, el documental’

La reunión entre el presidente y Sheinbaum sucedió el mismo día del estreno de ‘Claudia, el documental’, evento que congregó a integrantes del gabinete, legisladores, dirigentes y aspirantes a alguna candidatura en el Teatro Metropolitan.

Dirigido por su hijo, Rodrigo Imaz, el documental muestra “el lado humano” de la precandidata presidencial: la hija, la estudiante, la niña que tocaba la mandolina, la joven que practicó ballet e hizo canotaje en Cuemanco, antes de enrolarse en el CEU a mediados de los 80. Y la científica que combinó sus estudios de postgrado en el extranjero con su maternidad, cuando tenía apenas 26 años.