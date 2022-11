AMLO confirma visita a México de Biden y Trudeau, el 9 y 10 de enero; estadounidense llegará al AIFA

El Presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el lunes 9 y el martes 10 de enero de 2023, se realizará la Cumbre de Líderes de América del Norte, con la asistencia de sus homólogos Joe Biden, de Estados Unidos, y Justin Trudeau, de Canadá.

Detalló que el Air Force One, la aeronave presidencial de Estados Unidos, aterrizará en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en el municipio de Zumpango de Ocampo, Estado de México, porque “es un avión muy grande”.

Señaló que “los presidentes están escogiendo” dicho Aeropuerto, ya que lo han utilizado mandatarios como el chileno Gabriel Boric Font, el ecuatoriano Guillermo Lasso Mendoza, y el colombiano Gustavo Petro Urrego.

Informó también que sostendrá reuniones bilaterales con Justin Trudeau, Primer Ministro de Canadá, y con el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para después realizar el encuentro trilateral.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, anunció que durante su discurso en el Zócalo de la capital de la República, reconocerá a Biden como un estadista que ha impulsado la integración entre México, Estados Unidos y Canadá.

“El Presidente Biden, lo voy a decir el domingo, es un estadista y es amigo de México. Y hablo del Presidente [Donald] Trump y del Presidente Biden, porque nosotros no tenemos por qué pelearnos, ese es un asunto allá, de Estados Unidos. Nosotros nos vamos a pelear con los que no respetan al pueblo de México, si no hay respeto a nuestro pueblo, no es que los vamos a insultar, no”, agregó.

“En el caso de Estados Unidos, ya hay 40 millones de mexicanos y cada vez tienen más presencia en la vida interna de Estados Unidos, si hay diputados, y si hay senadores de Estados Unidos ante mexicanos, lo único que vamos a hacer es recordar aquello de que el que no quiera su patria no quiere a su madre”, indicó.

López Obrador y Biden solo se han reunido una vez como presidentes, en Washington D.C., en Estados Unidos, en julio del 2021, por lo que sería la primera visita del político demócrata a México como Jefe de Estado, ya que como vicepresidente de EU, visitó el territorio mexicano en tres ocasiones.