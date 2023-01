El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró a su ex aliado, Cuauhtémoc Lázaro Cárdenas Solórzano, como un adversario político, luego de que se anunció que es parte de Mexicolectivo, ya que aseguró que ante el momento que vive el País, “es estar con el pueblo o con la oligarquía. No hay más”.

Durante su conferencia de prensa matutina, aseveró que estima a Cárdenas Solórzano, pero que estamos viviendo en México un momento de definiciones, por lo que “no hay para dónde hacerse”.

“En política sí, si asume una postura de este tipo”, dijo a pregunta expresa de un reportero, de si el tres veces candidato presidencial en las elecciones de 1988, 1994 y 2000, era su adversario.

“Lo estimo mucho, lo respeto, lo considero precursor de este movimiento, pero estamos viviendo un momento de definiciones, y esta banqueta está muy angosta, no hay para dónde hacerse. Es estar con el pueblo o con la oligarquía, no hay más, no hay un justo medio”, puntualizó.

“Es una transformación y vamos hacia adelante, afortunadamente la gente está apoyando, pero la llamada clase política, los grupos de intereses creados, los que se sentían dueños del país, están molestos, y se lanzan muy fuerte en contra de nosotros, pero tenemos un escudo protector, que es el pueblo de México, la mayoría de los mexicanos”, indicó.

Cárdenas Solórzano también fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, además de fundador y presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, al cual renunció el 26 de noviembre de 2014, tras 25 años de militancia.

El político michoacano también es hijo del General Lázaro Cárdenas del Río, Presidente de México, así como ex Gobernador de Michoacán y ex Senador.

Por otra parte, López Obrador enfatizó que los integrantes de Mexicolectivo están en contra de la llamada “cuarta transformación” del País y de su Gobierno, además de que los calificó como un “ala moderada” del bloque conservador, partidaria de “mantener los privilegios y la corrupción”, que, sin embargo, tiene “derecho” a manifestarse y expresarse.

“Es normal, es que tiene que ejercer su derecho de manifestar y no están de acuerdo con nuestro proyecto de transfiguración están más cerca del bloque conservador, es una especie de ala moderada del bloque conservador, pero así ha sido siempre cuando se lucha por un cambio verdadero, cuando no se opta por la simulación, por el gatopardismo”, dijo.

“Están en su derecho de manifestarse, de agruparse y están pues en contra de nosotros, de la transformación del país, de lo que estamos nosotros llevando a cabo con millones de mexicanos, pero están en su derecho de expresarse, nosotros estamos obligados a garantizar el derecho a disentir. La gente, los ciudadanos, pues son los que al final deciden, siempre es así en la democracia“, agregó.

“Por eso hablo del conservadurismo, son partidarios de mantener el status quo, de que se mantengan los privilegios, la corrupción, esto que había y que el pueblo siga en la pobreza, en el abandono, en la marginación. Que a los jóvenes, este señor Narro, que aparece en este grupo les llame ‘ninis‘, que ni estudian ni trabajan, y nunca hicieron nada por los jóvenes”, señaló.

El 30 de enero se presentó el proyecto Mexicolectivo, que aglutina a diversos políticos y académicos, que plantearon una serie de propuestas alternativas de cara a las elecciones de 2024, y que se autodefine como un espacio de deliberación ciudadana que busca detonar el pensamiento plural, para impulsar soluciones, en una “sociedad más justa, incluyente, próspera y en paz rumbo a un México más democrático”.

Entre sus integrantes se encuentra al político sinaloense Francisco Labastida Ochoa, ex candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional en el año 2000; ex Gobernador de Sinaloa y, ex titular de la Secretaría de Gobernación.

Además de José Ramón Narro Robes, titular de la Secretaría de Salud federal durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, así como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Además del sinaloense Diego Valadés Ríos, Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República, durante el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari.