AMLO considera de ‘rudo y excesivo’ que el PRI quiera expulsar a gobernadores de Sonora y Campeche

MÉXICO._ El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró, este martes como “rudo y excesivo”, que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quiera expulsar de su militancia a los ex gobernadores de Sonora y Campeche, Claudia Pavlovich Arellano y Carlos Miguel Aysa González, respectivamente, quienes fueron nominados como titulares del Consulado de México en Barcelona y la Embajada de México en la República Dominicana.

“Sobre lo político partidista pues eso lo tienen que decidir los ex gobernadores, se me hace, aunque es un asunto de un partido y respeto también esa decisión, se me hace muy rudo, muy excesivo porque no dejan su militancia, no están vendiéndose como se decía antes, se puede vender el trabajo, pero no la consciencia, no es el caso”, dijo el mandatario nacional.

El político tabasqueño explicó que tomó la decisión de nombrar a Pavlovich Arellano y a Aysa González, porque recorre el país y llega a conocer a los gobernantes.

Detalló que la ex mandataria sonorense le comentó en una ocasión que le interesaba mucho la política exterior.

“En una ocasión ella me dijo que había estudiado y le interesaba mucho la política exterior, en ese entonces, que tenía ella deseos, incluso que había estado estudiando Relaciones Internacionales y que ella tenía ese deseo de trabajar en el Servicio Exterior”, recordó.

“El otro señor Aysa, una gente grande, seria, respetuosa, a pesar de la situación difícil en Campeche, nunca tuvimos problemas, siempre nos entendimos con él, y pues uno agradece eso, ya son gentes mayores, vamos a decir, serios, y por eso lo invitamos”, agregó.

Añadió que los nombramientos fueron aceptados y bien recibidos en su mayoría, tanto en redes sociales, como en medios de comunicación. No obstante dijo que hubo cuestionamientos por los ex gobernadores del PRI, básicamente por parte del presidente de dicho Partido, Alejandro Moreno Cárdenas, quien amenazó con expulsarlos si aceptan dichos cargos.

Respecto al nombramiento como embajador de Panamá, del historiador Pedro Agustín Salmerón Sanginés, quien está acusado de acoso sexual, el Presidente de la República pidió que se presenten pruebas sobre dichas denuncias.

“No existe, según entiendo, una denuncia formal y legal. Hay que esperar a que se presenten pruebas”, manifestó el titular del Poder Ejecutivo Federal, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

Respecto a Salmerón Sanginés, el mandatario nacional destacó sus estudios sobre el revolucionario José Doroteo Arango Arámbula.

“Es un historiador de primera [...] Él es doctor en historia, es una gente muy preparada, por eso vamos a esperar que haya información, que haya pruebas para no adelantarnos”, dijo.