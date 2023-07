Durante su conferencia de prensa matutina de este miércoles, el Presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una nueva sección llamada “No lo digo yo”, con el fin de evadir las restricciones de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral, que le prohibió hablar de Xóchitl Gálvez Ruiz, aspirante presidencial del Frente Amplio por México.

“Como ya no puedo hablar mucho, porque me cepillan los del INE, los del Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación], voy a tener una sección nueva que se va a llamar, a ver si me ayudan con el nombre, yo estoy proponiendo que se llame ‘No lo digo yo’ y nada más lo ponemos aquí. Sí, de lo que dicen [otros] para que la gente tenga información”, dijo.

“[Lo anterior debido a que] se da a conocer nada más lo que les conviene [a los adversarios], hay muchas cosas que se ocultan; por eso es bueno que aquí se transmitan noticias importantes para que la gente se informe más, por eso sí hay que difundir todo”.

López Obrador pidió poner en la pantalla del Salón Tesorería, una entrevista de Vicente Fox Quesada para el programa “Tragaluz”, del medio digital Latinus, en la cual el ex Presidente afirma que Gálvez Ruiz ha dicho “a trabajar, cabrones”, respecto a que supuestamente ya no se repartan programas sociales.

“Los huevones no caben en el Gobierno y tampoco en el País; a trabajar, cabrones, como dice Xóchitl”, dice Fox Quesada en la entrevista.

Tras haber repetido en la pantalla la frase de la entrevista del ex Presidente donde hace referencia a la Senadora, López Obrador aseveró que ya cumplió con lo acatado por el INE.

“Ahí está: INE, IFE, ya me di por notificado, no voy a hacerlo yo”, sostuvo al finalizar su nueva sección.