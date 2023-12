López Obrador dijo que en algún punto de Villagrán los estudiantes de medicina pasaron a comprar droga en un territorio que pertenecía a otra banda y ahí los asesinaron; luego señaló que “todo es hipotético”.

“Esto es todavía hipotético, todavía no se tiene toda la investigación, se está investigando (...) Hay que ver eso a fondo y cómo fue que en esta región del país creció el consumo porque no está así en Aguascalientes, Querétaro, Culiacán, no está así en Guadalajara y menos en Mérida y Oaxaca, Tuxtla”.

En México el consumo de drogas no es un problema, insiste AMLO

El presidente aseguró que donde hay mas problemas de consumo hay más homicidios: “A mayor consumo más homicidios”, declaró.

De acuerdo con el mandatario, el problema en Guanajuato es que creció el consumo, principalmente en el corredor industrial, pero no en toda la entidad.

“Hay que estar insistiendo, no al consumo, ayudar en eso”, indicó.

“No queremos que se extienda. No hay consumo de drogas en Oaxaca, no hay consumo de droga en Chiapas, existe, pero no es un problema. No existe consumo de droga en Yucatán, no existe consumo de droga en Campeche, incluso en Sinaloa, en Jalisco no hay ese consumo de droga, es tráfico, pero no hay consumo de químicos”, sostuvo.

Al respecto, López Obrador señaló que en México muy pocos pierden la vida por sobredosis, en comparación con los 100 mil que fallecen en EU, aunque esta es una afirmación falsa y en este Sabueso te contamos. Los decesos registrados por fentanilo ascienden a 70 mil 601 en 2021, según los datos más recientes del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos.

Además, como te lo contamos en esta nota, el consumo de fentanilo en México aumentó en un 80 por ciento en 2022, de acuerdo con Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas.

Los 5 jóvenes asesinados en Celaya

Cinco jóvenes de la Universidad Latina de México fueron asesinados en Celaya; sus cuerpos fueron encontrados cerca del Campus Celaya-Salvatierra de la Universidad de Guanajuato.

La Universidad Latina, donde estudiaban los jóvenes, dio a conocer el nombre de las víctimas: José Eduardo Freire Ortega, Pedro Francisco Mateos Puente, Bryan Jesús Amoles Gasca, así como los hermanos Virgilio y Fabián Orozco Mateos.

Uno de ellos cursaba el primer semestre, dos iban en séptimo y otros dos en noveno, a punto de graduarse.

Ayer, amigos y compañeros de los cinco estudiantes de medicina asesinados en Celaya, Guanajuato, convocaron a una marcha pacífica en exigencia de justicia y seguridad.

Por su parte, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador del estado, dijo que se implementó un “operativo exhaustivo” con apoyo de las dependencias federales y municipales para reforzar la seguridad en la región y localizar a los responsables.