El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó a Xóchitl Gálvez Ruiz por los comentarios durante un foro regional llevado a cabo en Monterrey el sábado, al decir que en el sureste del País “no se tenía la cultura de trabajar 8 horas seguidas”.

“¿Cómo vamos a conectar al México del sur, al México del cacicazgo y del atraso con el México del norte, el México del tratado de Libre Comercio?”, cuestionó, durante dicho foro regional, el moderador y periodista Ezra Shabot, en un video que el Presidente de la República pidió se proyectara durante su conferencia de prensa matutina.

López Obrador dijo que no mencionaría a la aspirante presidencial de la oposición, pero que tenía que defender a los mexicanos ante las supuestas ofensas. No obstante, en el video, Gálvez Ruiz apareció hablando sobre las diferencias culturales laborales en el sureste y el norte del País.

“Ahora, no voy a mencionar, pero tengo que defender a todos los mexicanos, soy Presidente de todos los mexicanos y no se puede ofender a la gente, sobre todo a los pueblos originarios, no voy a hablar, nada más que esta imagen si no la ponemos aquí, no sale en ningún lado”.

En su respuesta, la aspirante para ser la candidata a la Presidencia de la República en 2024 por el Frente Amplío por México, destacó que había una cultura distinta entre el sureste del País y el norte, por lo que no se podría aplicar el mismo modelo productivo para ambas regiones.

“Primero tengo que partir diciendo que hay una cultura distinta en el sureste del País y no podemos aplicar un modelo similar al del norte; recuerdo cuando trabajaba con Fox, quisieron instalar maquiladoras en San Cristóbal de las Casas y les dije ‘Va a ser un fracaso, nadie va a ir a trabajar ocho horas seguidas porque no es su cultura’”, expresó Gálvez Ruiz.

“¿Qué hicimos? Le apostamos a los proyectos de ecoturismo como ‘El Chiflón’, ‘Las Guacamayas’, la producción de café orgánico, de ciertos productos para que la gente realmente pudiera trabajar en las condiciones que quería, yo creo que eso es lo que hay que hacer, entender las culturas”, señaló.

Durante su conferencia de prensa matutina, el Presidente refutó los dichos de la Senadora panista y aseguró que, durante los últimos años, se redujo la pobreza en los cinco estados del sureste.

“No, no tienen esa cultura. Muchísimo, muchísimo se trabaja en los pueblos del sureste, en todo México la gente es muy trabajadora. Sí, fue Chiapas el estado que en los últimos años redujo más, fue el estado donde se redujo más la pobreza, de todos [...] “En todo México se trabaja, en todo el País, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierta”, comentó.

“Primer lugar en reducción de pobreza, Chiapas, en los últimos tiempos del 18 al 22 que tenemos los datos del Inegi. Hubo una reducción como del 10 por ciento”, detalló.

“Segundo lugar en reducción de pobreza del 18 al 22, Baja California, el norte, tercer lugar, Chihuahua, el norte. Cuarto lugar Tabasco, del sur-sureste, quinto lugar Hidalgo, en todo México se trabaja, pero esta idea de que hay una región que vive de otra no es cierto. Lo que se está buscando ahora es que haya un desarrollo horizontal”, insistió.

López Obrador agregó que hasta hace unas décadas el presupuesto público provenía en su mayoría de la extracción del petróleo, la cual se realizaba en tres estados del sureste del territorio mexicano.

“Imagínense, si no se trabajara en el sureste cómo hubiéramos vivido décadas. ¿Saben de dónde se obtenía la mayor cantidad de presupuesto público? Del petróleo y de dónde se extraía el petróleo: de Tabasco, de Campeche y de Chiapas”, abundó.

“Durante 2, 3 décadas de los setentas al año 200 del año pasado, el 40 por ciento del presupuesto nacional provenía de los ingresos petroleros, o sea, de lo que vivíamos todos los mexicanos y ese ingreso se obtenía por la extracción del petróleo que se hacía en estos tres estados del sureste y muchas otras cosas más”, resaltó.

El Presidente enfatizó que se tenía que ir sensibilizando poco a poco a la gente, “porque son mitos que se han venido calentando por este pensamiento conservador. Si eres pobre es porque no trabajas, porque eres flojo”.

“¿Cómo ven? Ya hasta me arman campaña de desinformación. Se les nota el miedo. Demuestran que no entienden que somos un País diverso. Al rato dirán que quieren llenar de fábricas las playas y costas. El desarrollo sostenible debe ser con identidad regional” respondió Gálvez Ruiz en sus redes sociales.