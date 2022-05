AMLO critica ‘escándalo’ por retén de civiles armados en Badiraguato

El Presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la difusión de los medios de información de la instalación de un retén por parte de civiles armados en la carretera Badiraguato-Guadalupe y Calvo, en Sinaloa, que retuvo por minutos a una caravana de periodistas que cubría su gira.

Durante su conferencia de prensa matutina, acusó que, según él, el ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa pactó con la delincuencia organizada. “Vamos a hacer una gira a Chihuahua y Sinaloa y un escándalo por un retén, esa era la nota principal y difundir de que hay acuerdos con la delincuencia, pues no”, recordó.

“Tuve que decir que yo no era Calderón, porque no soy Calderón, él pactó con la delincuencia y tenía a [Genaro] García Luna de jefe de Seguridad Pública y él, en vez de atender las causas que originan la violencia, declaró una guerra, no somos lo mismo”, dijo, quien también señaló, el sábado 29 de mayo, que “no pasa nada”, que “afortunadamente” no hubo ningún problema por el retén de civiles.

Entrevistado por reporteros en la entrada de la Presa Picachos, donde realizó una gira de trabajo, indicó que “no pasa nada” y que “afortunadamente” no hubo ningún problema. Posteriormente, tras supervisar las obras que se llevan a cabo en dicha zona, negó que haya un problema de seguridad en dicha entidad.

“Hay en algunos lugares del país, no sólo en Sinaloa, personas que están actuando pensando que se debe de cuidar una región, que no lleven armas, y a veces hay confusiones, pero en general todo bien”, sostuvo.

“¿Los grupos delictivos no tienen control de territorios del país?, le preguntó una reportera. “No, no, no. Eso lo piensan los conservadores”, contestó López Obrador.

Aunado a lo anterior, cuestionado respecto a los uniformes y armamento que utilizan los civiles en los retenes, y que por ley son de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, el presidente indicó que estaba “mal”, aunque señaló que eso también sucede en Jalisco y en otras partes de la República Mexicana.

El 27 de mayo del 2022, López Obrador expresó su molestia de llamar “Triángulo Dorado” a la región comprendida entre Chihuahua, Sinaloa y Durango, considerada la cuna del narcotráfico en México, por lo que propuso renombrarlo como el “Triángulo de la Gente Buena y Trabajadora” o “La Región de la Buena Vecindad”.