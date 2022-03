AMLO critica fotos de ‘El Bronco’ preso y pide no usar ley para vengarse

El Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no usar la ley para venganzas políticas, luego de que tras la detención de Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, se difundieron fotografías del ex gobernador en la cárcel.

“Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del Estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León, yo me enteré ayer, ya cuando lo habían detenido porque no es nada vinculado con el Gobierno Federal, aclarar esto”, indicó el mandatario nacional.

“Se tiene que informar bien sobre las causas, lo que siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No de deben fabricar delitos y al mismo tiempo no debe haber impunidad”, insistió el político tabasqueño.

Durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo Federal pidió que se transparenten los motivos y se presenten las pruebas contra Rodríguez Calderón.

“[...] pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tienen que ver con la dignidad y como decía el Quijote, por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. Lo que hicieron con el presidente de Honduras [Juan Orlando Hernández Alvarado], con cadenas entonces no me gustaron las fotos, no debe suceder”, insistió.

Sin embargo, López Obrador descartó reunirse por este caso con el actual gobernador Samuel García Sepúlveda, ya que afirmó ser respetuoso de la soberanía del estado de Nuevo León.

‘EL BRONCO’ ES INGRESADO AL PENAL DE APODACA

Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, Gobernador de Nuevo León del 4 de octubre del 2015 al 31 de diciembre del 2017, fue ingresado, del pasado 15 de marzo, en el Centro de Reinserción Social (CERESO) Número 2, ubicado en el municipio de Apodaca. También se confirmó que su abogado defensor será Víctor Olea Peláez.

En las diversas redes sociales se difundieron fotografías del ex mandatario estatal en el penal, vistiendo una playera blanca y un pantalón gris, sentado en una pequeña cama, mientras es entrevistado por un custodio, quien en las manos sostiene una pluma y una libreta para anotar las respuestas de “El Bronco”.

También circularon imágenes de Rodríguez Calderón mientras estaba siendo fichado como la persona privada de la libertad (PPL) 10634. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León (FEDE) confirmó haber detenido a “El Bronco”, tras haber obtenido una orden de aprehensión contra el ex Gobernador.

A través de un comunicado, la FEDE dio a conocer que el ex mandatario estatal permanecerá en el CERESO No. 2., hasta que se determine su situación jurídica, tras ser acusado de los delitos de desvío de recursos y lavado de dinero durante su campaña presidencial en 2018.