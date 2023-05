Las miles de personas marcharon el domingo en defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y a favor de la ministra Presidenta Norma Lucía Piña Hernández, en distintas ciudades del País, “actuaron con prepotencia”, acusó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el Mandatario se refirió a los manifestantes que retiraron un plantón de simpatizantes Morena, el cual se había instalado desde hace meses afuera de la sede de la SCJN en la Ciudad de México, quienes, dijo, no respetaron el derecho de sus adversarios de protestar.

“Creo se actuó, de parte de los que marcharon, con prepotencia, porque pueden no estar de acuerdo con los que se manifiestan frente en la Corte, pero no debieron ir a provocar y a quitarles las mantas, hay que respetar eso, no creo sea correcto, hay que evitar la violencia, cuando se llega es porque no tiene la razón”, dijo.

“El que usa la fuerza es porque no tiene capacidad para convencer y hay que ver quiénes son, no para perseguirlos, no para reprimirlos, tan es así que no había policía, porque hay libertades, como nunca, no se desaloja a nadie, no se reprime a nadie, no es como antes”.