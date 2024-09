El Presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al Gobierno de Estados Unidos de ser corresponsable de la violencia que se registra en Sinaloa desde el 9 de septiembre y que suma varias personas asesinadas.

Insistió en que la violencia en Sinaloa comenzó con la detención del líder del Cártel de Sinaloa Ismael Zambada García, “El Mayo”, realizada el 25 de julio en Estados Unidos, tras su privación ilegal de la libertad en Culiacán por parte de Joaquín Guzmán López, “El Güero Moreno”, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Durante su conferencia de prensa matutina López Obrador advirtió que no podría haber una relación de cooperación, cuando se tomaban “medidas unilaterales”, como las que llevó a cabo el Gobierno estadounidense y denunció que el “arreglo” para la detención y entrega de esos dos líderes del Cártel de Sinaloa produjo la confrontación que se estaba dando en dicha entidad.

Según cifras oficiales, las balaceras reportadas en Sinaloa, el 18 de septiembre de 2024, dejaron un saldo de nueve personas asesinadas. La entidad, gobernada por Rubén Rocha Moya, se colocó en el segundo estado de la República con mayor número de homicidios dolosos, después de Baja California, con 13 casos.

“¿El Gobierno de Estados Unidos es de alguna manera corresponsable de la violencia que se vive en Sinaloa?”, le preguntó un reportero. “Sí, claro que sí”, respondió López Obrador. “¿Por haber confabulado para realizar las detenciones?”, le insistió el periodista. “Por haber llevado a cabo ese operativo”, dijo.

López Obrador aseguró que hubo un arreglo para la entrega y captura de dichos capos sinaloenses “y debido a ese arreglo, que todavía no conocemos en qué consistió, en qué condiciones se dio el arreglo, nos produjo a nosotros en Sinaloa la confrontación que se está dando, que espero, porque estamos actuando, que pronto se regrese a la normalidad”.

“Ellos [las autoridades de EU] hicieron un acuerdo y no nos informaron y según la Fiscalía [General de la República], el Departamento de Justicia llevaba a cabo pláticas con uno de los grupos de la delincuencia en Sinaloa y tenían acuerdos, incluso soltaron, o le dieron un estatus distinto a uno de los detenidos en Estados Unidos”, insistió en referencia a Ovidio Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

“Al mismo tiempo que se llevaron a otro personaje [‘El Mayo’] y eso requiere de una explicación, porque si ahora estamos enfrentando en Sinaloa una situación de inestabilidad, de confrontación, se debe a que tomaron esa decisión”, abundó.

Sin embargo, consideró que este hecho no tendría consecuencias en la relación entre ambos países, pero llamó a que se fuera internalizando en Estados Unidos, que “no se puede actuar así, sin tomar en cuenta al Gobierno de México. Ya no puede haber una relación de cooperación cuando se toman medidas unilaterales, no puede aceptarse eso”.

“Nosotros no estamos de acuerdo en que se ignore a México, porque aquí tenemos el problema. Claro, lo estamos enfrentando, lo estamos resolviendo, pero en Sinaloa no había la violencia que hay ahora. Tampoco es como se piensa de que está completamente fuera de control, pero hemos tenido que tomar medidas especiales y mover elementos de las Fuerzas Armadas y también hemos perdido a oficiales que han sido asesinados por esta situación extraordinaria”, añadió.

“No es lo mismo cuando el Estado mexicano interviene a que se dé un asunto completamente irregular, de que alguien es secuestrado mediante un acuerdo y se lo llevan a Estados Unidos También eso no nos convence y estamos pidiendo información, ¿cuál fue el acuerdo?”, insistió.