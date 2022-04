AMLO da a conocer su propuesta de Reforma Electoral que busca reformar el INE

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la iniciativa de reforma constitucional en material electoral que enviará a la Cámara de Diputados, misma que propone crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, disminuir legisladores de representación proporcional o plurinominales -entre ellos regidores y diputados locales-, disminuir el financiamiento a partidos políticos e implementar el voto electrónico.

“Vamos a dar a conocer la propuesta de reforma constitucional en materia de democracia, la reforma electoral que se va a enviar el día de hoy al Congreso. Hoy se envía nuestra propuesta para que en el Congreso se analice, se debata y, en su caso, se apruebe”, indicó.

“Vamos a presentar nuestra propuesta. Lo va a hacer el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, va a dar la introducción, y, también invitamos, por la experiencia que tienen, me han ayudado en la elaboración del documento, al maestro Horacio Duarte [Olivares], que tiene en el Ejecutivo, la responsabilidad de atender la Agencia Nacional de Aduanas, pero, al mismo tiempo, lleva muchos años trabajando, estudiando esta materia”, señaló.

“Enfrentando en los hechos y en la realidad, de irregularidades, fraudes, entonces sabe muy bien lo que se necesite, lo que se requiere, para que se garanticen elecciones limpias y libres, y que dejemos atrás, de una vez y para siempre, la historia de fraudes electorales en nuestro país, ese es el propósito”, enfatizó.

“Y por lo mismo, invitamos al Licenciado Pablo Gómez Álvarez, que, tiene mucha experiencia en esta materia, aunque ahora se desempeña como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. Como la iniciativa la envía el Ejecutivo, no hay ninguna norma que impida que el titular del Ejecutivo se apoye en servidores públicos para llevar a cabos estos trabajos y la elaboración de la iniciativa de reforma constitucional en material electoral”, agregó López Obrador.

“Esta iniciativa que hoy se presenta a la Cámara de Diputados, responde al añejo reclamo de los ciudadanos, del pueblo de México, se concretiza finalmente la propuesta de, entre otras cosas, que haya reducción en el número de plurinominales, diputados plurinominales, que desaparezcan los senadores de lista o plurinominales”, señaló el Secretario de Gobernación.

“Que los integrantes de los organismos electorales, no nada más se reduzca su número, sino que sean electos de manera directa por los ciudadanos, mediante un proceso en el cual, los tres poderes del Estado van a proponer a ciudadanos para que sean integrantes de ese organismo electoral”, detalló.

“Se reduce el financiamiento a los partidos políticos, se reduce el costo de las elecciones, se garantiza con la posibilidad del voto electrónico, que haya todavía mayor certeza en la participación de los ciudadanos, quienes podrán optar por votar de manera electrónica o votar en las casillas como hasta ahora se hace”, informó.

“Se facilita también, con esta iniciativa de reforma, la participación de los millones de mexicanos que viven en el extranjero, y, por una u otra razón no pueden estar en el país el día de las elecciones, podrán hacerlo ya, de manera electrónica, mediante un procedimiento más ágil”, dijo López Hernández.

“Y, finalmente se reduce el financiamiento a los partidos políticos, ya los procesos electorales en el país, atendiendo un reclamo ciudadano, dejarán de ser los más caros del mundo, y habrá procedimientos modernos, para finalmente que se instaure, se normalice la vida democrática del país, con la participación directa de los ciudadanos”, puntualizó.

Horacio Duarte Olivares detalló que se prevén reformar 18 artículos constitucionales, con 7 artículos transitorios que “contendrán” la reforma constitucional, “que busca básicamente, como primer objetivo, hacer más barata la democracia de nuestro país”.

El titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México enlistó los temas que contiene la iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, entre ellos:

1. Creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), con una sustitución del actual órgano electoral, cuya designación de consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

2. Ello con un mecanismo de designación a través del voto popular, “el primer domingo del mes de agosto”, siendo los candidatos postulados por los tres poderes de la Unión, con una disminución de 11 a 7 consejeros.

3. Federalización de las elecciones, para que desaparezcan los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y los tribunales electorales locales.

4. Eliminación de las diputaciones plurinominales, así como la reducción del número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a 300 miembros, mientras que la de Senadores tendría 96 integrantes.

5. En el caso de los congresos locales, se propone un acotamiento, con el establecimiento de rangos de mínimo 15 y máximo 45 diputados, conformados según la densidad de la población que tiene cada entidad federativa. También disminuirán el número de regidores, con un tope de 9 en los ayuntamientos más grandes.

“Resumiendo, en esta parte de la reducción de la modificación de las autoridades electorales, del número de representantes, de legisladores, de ayuntamientos, nosotros sostenemos que con este, va a tener el país un ahorro aproximado de 24 mil millones de pesos, los cálculos que tenemos, derivado del gasto que se hace en este momento, en estas actividades”, dijo Duarte Olivares.

“El financiamiento a los partidos estará modificado para garantizar que el financiamiento público se de exclusivamente para campañas electorales, haciendo también, un mecanismo que evite que las burocracias partidarias, tengan, dispongan de recursos, todos los años, todos los meses, como actualmente sucede”, insistió el funcionario federal.

“Que fue un mecanismo que en su momento pervirtió la actividad democrática de los partidos políticos y garantizando que los partidos cuando estén en la contienda electoral, sí dispongan de recursos públicos, pero no de financiamiento ordinario permanente”, señaló Duarte Olivares.

6. Reconocimiento de la posibilidad de implementar el voto electrónico.

7. Reducción en los tiempos de radio y televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales. “Con eso garantizando que prácticamente todo el tiempo [...] en el momento de las campañas, lo dispongan los partidos, lo dispongan los candidatos y las autoridades electorales no tengan tiempo en esos procesos”, agregó.

“Porque ahora vemos spots de la autoridad electoral [...] como si fuera un candidato, fuera un contendiente en la jornada electoral. Que la autoridad electoral se circunscriba a su función, que es garantizar que haya casillas, que se cuenten bien los votos y que los ciudadanos vayamos a votar con libertad, sin coacción, y ninguna de las trampas a la que nos hemos enfrentado”, abundó Duarte Olivares.

8. Modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones, para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a los servicios públicos y aquellas de carácter informativo con relación a los procesos electorales.

9. Creación de Legislación Única en Materia Electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral, en un solo instrumento normativo.

Pablo Gómez Álvarez aseveró que, por primera vez en la historia del país, el Gobierno federal no compró votos durante la elección que se llevó a cabo en el 2021. También afirmó que el Instituto Nacional Electoral es un miembro más de la oposición contra la actual Administración encabezada por López Obrador.

“Conformar un sólo mecanismo electoral nacional, con instituciones administrativas y judicial únicas, bajo el principio de la austeridad republicana,”, recalcó.

“Los gastos en burocracia partidista sólo promueven que los partidos se abstengan de cobrar cutosas y gasten dinero en actividades que no están vinculadas a la democracia, ya que son parasitarias, pero pagadas con fondos públicos. El financiamiento público de partidos y candidaturas independientes debe realizarse, sólo para hacer menos dispareja la contienda electoral, es decir, durante las elecciones, pero sin subsidiar preferentemente a las burocracias partidistas”, finalizó Gómez Álvarez.

“Se está garantizando el voto de los ciudadanos, es la aplicación plena de la democracia, van a ser los ciudadanos los que van a elegir libremente a sus representantes y se cuida, también, que todos puedan participar en las elecciones y puedan tener espacios en el Congreso, pero quien va a decidir sobre los diputados, van a ser los ciudadanos [...] no hay la intención de que se imponga un partido único, lo que queremos es que haya una autentica, una verdadera democracia”, indicó el presidente López Obrador, después de la exposición de sus funcionarios.

“Queremos dejar establecido un verdadero sistema democrático, porque consideramos que ese ha sido un problema en la historia de México, la falta de democracia, que nos ha llevado a imposiciones, que le han costado mucho al pueblo de México”, puntualizó.

“No creo que haya otro país y es vergonzoso con más fraudes electorales que México, con más imposiciones, con falta de democracia, con predominio de partidos únicos, con mafias de poder dominando el país, con grupos de intereses creados que mandan, que deciden, que hayan llegado al extremo de subordinar a todos los poderes públicos”, expuso.

López Obrador advirtió que los diputados de oposición pensarán dos veces antes de rechazar su iniciativa de reforma electoral, ello ante el repudio de la población por su negativa a apoyar la reforma eléctrica, también propuesta por él.

“No va a haber muchos obstáculos, ahora lo van a pensar más porque, según mi información, la gente no quedó contenta con ellos al no aprobar la reforma eléctrica y si nos atenemos a lo que decía el General Cárdenas fue un acto de traición a la patria y la gente no quiere eso”, dijo.

“No se elige a diputados para defender a empresas extranjeras sino para defender al pueblo de México, así de claro. Yo siento que lo van a pensar más porque a los dueños de los fondos financieros, porque no es nada más Iberdrola, ese es el parapeto, detrás están los fondos, conozco a algunos que manejan los fondos y estoy seguro de que a ellos no les importa el destino de un partido de oposición en México”, alertó.