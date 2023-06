El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que este martes sostendría una reunión con su gabinete legal y ampliado para preguntar a los integrantes del mismo, si continuarán o renunciarán a sus cargos, para buscar una candidatura en las elecciones de 2024, debido a que no permitirá que utilicen sus puestos públicos con fines electorales.

Durante su conferencia de prensa matutina, adelantó que tras dicha reunión definiría los relevos de las personas que se irían y saber qué equipo lo acompañará al final de su sexenio.

Asimismo, subrayó que su gabinete fue el primero en ser equitativo con el mismo número de hombres y mujeres. Agregó que había jóvenes que, en caso de que fueran elegidos en los comicios de 2024, podrían continuar con la transformación en la siguiente Administración.

“Mañana voy a tener una reunión con todo el gabinete ampliado, y lo que voy a hacer es agradecerles mucho por todo lo que están haciendo [...] Y es el primer gabinete que tiene igual número de hombres que de mujeres y así va a seguir, así va continuar, mitad hombres, mitad mujeres”, señaló.

“La reunión de mañana es para decirles: ‘a ver, quieres continuar para terminar o tienes pensado participar como candidata como candidato’, porque eso también es legítimo; sin embargo, necesito saber porque ya no se pueden estar dando cambios”, insistió.

“Y aprovechar [para preguntar]: ¿quiénes van a estar hasta finales de septiembre del año próximo y quiénes van a participar como candidatos al Congreso o gubernaturas?, o lo que se tenga que elegir”, destacó.

López Obrador calificó como “muy buenos servidores públicos” a Marcelo Ebrard Casaubón y a Adán Augusto López Hernández, de quienes ya analiza su reemplazo en las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación, respectivamente, debido a su salida del gabinete para contender en el proceso interno de Morena, rumbo a la elección presidencial de 2024.

“Yo pienso que esta semana vamos a dar a conocer quién va a sustituir a Marcelo Ebrard y también esta semana seguramente va a presentar su renuncia el Secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, los dos muy buenos servidores públicos”, comentó.

Según lo aprobado por el Consejo Nacional de Morena, se prevé que entre el 12 y 16 de junio de 2023 los interesados en la candidatura presidencial de Morena se registren ante la Comisión de Elecciones de dicho partido, previa renuncia a su cargo público.

“No puedo hablar de eso, me parece no sólo en este caso, sino en todos, es importante la unidad”, dijo, al ser cuestionado al respecto. No obstante, calificó como bueno que por unanimidad se aprobaron las reglas para elegir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, de dónde saldrá el próximo candidato a la Presidencia de la República de Morena.

“La lealtad es otro término que se debe analizar, porque la lealtad a los hombres y mujeres es relativa, no es de verdad. La lealtad que es auténtica es la lealtad al proyecto, que nos unamos, que actuemos unidos a un proyecto no a una persona hombre o mujer. Porque esa lealtad es de mentira, y muchas veces es lambisconería, esos que están de zalameros, mientras se tiene el cargo o el encargo”, señaló.

“En todos los casos es importante la unidad. Que el bloque conservador es importante que todos se unan y que defiendan un proyecto, un ideal, una doctrina. Que quede a un lado el pragmatismo, la búsqueda del poder por el poder, que sólo les interesen los cargos: ‘yo quiero ser pluri, yo quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero ser presidente, quiero ser presidenta’”, insistió.

“No, los ideales, no le hace que sean ideales conservadores, pero que defiendan un proyecto por lo que creen, porque si no es así, es pura ambición personal, es politiquería [...] Es muy importante, no puedo hablar de los candidatos. Ayer se acordó que el presidente de la República no puede estar a favor ni en contra de ninguno de los que aspiran a ser coordinadores, coordinadores de la transformación; coordinador o coordinadores de la Transformación”, agregó.

“En el flanco izquierdo defender la transformación, que es defender al pueblo, que es no permitir el clasicismo, el racismo, la discriminación, no permitir la corrupción que no regresen los fueros, los privilegios. Que no se apueste a vivir en un país con una monstruosa desigualdad económica y social, que México sea de todos”, dijo.

“Esos son ideales son principios: el no mentir no robar no traicionar al pueblo. Entonces eso es lo que se tiene que poner por delante y no el interés personal por legítimo que sea y eso de un lado, repito, o de otro, entonces, qué bien que ayer informaron que por unanimidad, es decir, todos aprobaron las reglas, ojalá así suceda en el flanco derecho”, apuntó.