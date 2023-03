“Nada de zigzaguear, sigamos anclados en nuestros principios, reafirmemos la decisión y el rumbo que hemos tomado desde que inició el gobierno, no a las medias tintas“, dijo.

“En 1940, toda esa reacción se manifestó con mucha fuerza en la elección presidencial. Era tal la oposición de derecha que el general Cárdenas tuvo que actuar con cautela, y posiblemente eso influyó para que apoyara la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no la del general Francisco J. Múgica”, señaló López Obrador.

“En este ambiente se funda el 17 de septiembre de 1939 el Partido Acción Nacional, que nace criticando, que nace criticando la expropiación petrolera. Digo esto aquí, en el Zócalo, porque no estoy mintiendo, estoy hablando con la verdad”, aseveró.

“Está asegurada la continuidad con cambio. No hay nada que temer”, sostuvo.

Además, López Obrador aseguró que no aceptará que en el País se imponga una minoría.

Así, recordó que el PAN apoyó al candidato presidencial opositor de ese entonces Juan Andreu Almazán.

“Contaba con el apoyo de importantes grupos de derecha y de un sector del Ejército; incluso el PAN, que no presentó candidato a la presidencia, lo apoyó abiertamente”, añadió.



Luego del gobierno de Lázaro Cárdenas se instauró la paz de la corrupción: AMLO

Gran parte del discurso de López Obrador estuvo dedicado a recordar fragmentos de la historia del gobierno de Lázaro Cárdenas del Río.

Obrador se refirió al reparto agrario y al respeto a los derechos de los obreros que dio Cárdenas y que a su parecer fue la base para contar con el apoyo de la gente y hacer la expropiación petrolera.

Después, mencionó que a su consideración Cárdenas apoyó la candidatura de Manuel Ávila Camacho y no del general Francisco J. Múgica por la “beligerancia de la derecha” en el país.

AMLO consideró que Ávila Camacho y la derecha pactaron por concesiones y prebendas con el nuevo gobierno.

“Aunque debe admitirse que esa alianza entre el poder político y el poder económico tal vez evitó la guerra civil y mantuvo la paz social”, comentó.

“Si con Porfirio Díaz imperaba la paz de los sepulcros, luego del gobierno del presidente Cárdenas se instauró la paz de las componendas y de la corrupción“, dijo.

Manda mensaje a republicanos en Estados Unidos

López Obrador advirtió a los políticos estadounidenses que sugieren intervenir en México que nunca permitirá que violen la soberanía del país.

“Podrán amenazarnos con cometer cualquier atropello, pero jamás, jamás, permitiremos que violen nuestra soberanía y pisoteen la dignidad de nuestra patria”, dijo Obrador.

En las últimas semanas, políticos republicanos y exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos han dicho que su país debe actuar contra los cárteles de droga en México incluso con intervención militar. Además, que deben ser declarados organizaciones terroristas.

“México es un país independiente y libre, no una colonia ni un protectorado de Estados Unidos”, expresó Obrador.

Incluso, en su mensaje les dijo a esos políticos que ya no son los tiempos de Felipe Calderón, expresidente de México entre 2006 y 2012, ni los de Genaro García Luna, extitular de Seguridad en ese sexenio y declarado culpable por diversos delitos en Estados Unidos.

“Ahora no hay simulación, de verdad se combate a la delincuencia organizada y de cuello blanco, porque no hay corrupción, no hay impunidad, ni existen relaciones de complicidad con nadie”, aseguró.

Además, llamó hipócritas e irresponsables a esos políticos estadounidenses.



Remata discurso por expropiación petrolera con una arenga contra la corrupción

Este punto dio pie al presidente para iniciar una arenga hacia el fin de su discurso.

“Cooperación, sí; sometimiento, no; intervencionismo, no.

Así el presidente continúo lanzando lo que no se permitiría y los asistentes le secundaban con “no” tras cada palabra.

AMLO y sus seguidores dijeron que no a: la oligarquía, corrupción, clasismo y racismo.

Para después decir que sí, a coro, a: la libertad, democracia, honestidad, justicia social, igualdad y soberanía.

Con la voz más alta, el presidente lanzó vivas a Lázaro Cárdenas, la expropiación petrolera y a los trabajadores y técnicos de antes y ahora de la industria petrolera nacional.

Y remató con tres “viva México”, coreados con un “viva” por los asistentes y su equipo de gobierno e invitados.