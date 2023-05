“Entonces, es así, es nado sincronizado, hablando de natación y no dudo que hasta el que les ayudó, que por cierto, no tiene buena relación con nosotros, el yerno, sí, Elías Ayub, haya comentado eso [...] Ana Guevara, digo, también para que se informe, Ana Guevara, mujer, medallista olímpica, de Nogales, Sonora, que también con mucho esfuerzo, sin apoyo, salió adelante, ella es la del deporte, entonces, hay que equilibrar”, dijo el presidente de la República.

“Que si las competidoras de nado artístico no fueron apoyados, ¡Qué barbaridad! Para decirles no acudieron a nosotros, desde luego que apoyamos el deporte y si las apoyó el yerno de Carlos Slim., ¡Qué bueno!, pero han hecho todo un escándalo, la gente sabe y vamos a seguir informando de que cómo nunca se ha apoyado a los deportistas”, declaró López Obrador.

“Si no se les dio el apoyo, estuvo mal, si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitaban ese apoyo, nosotros ¿cómo no lo vamos a hacer? Ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, pero eso es una cosa y lo otro es el zopiloteo, el usar todo para golpearnos”, reclamó el mandatario nacional.

“Desde luego no hay que caer en ninguna provocación, aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del Deporte, Anita Guevara, que pues les hace el caldo gordo”, expresó el político tabasqueño.

No obstante, la selección mexicana de natación artística pudo competir en el mundial de dicha especialidad, gracias a la Fundación Telmex, que pagó casi un millón de pesos para el traslado internacional, hospedaje y alimentación de 10 ondinas y un nadador, así como dos entrenadoras y un fisiatra. Además, las deportistas habían vendido trajes de baño y toallas para recaudar fondos, junto con la empresa Safetti México.

La Conade no respaldó económicamente al equipo para el viaje a dicho certamen, ya que interrumpió el pago de giras y competencias a los exponentes de deportes acuáticos, por no reconocer a Kiril Todorov como cabeza de la Federación Mexicana de Natación, como lo había exigido Guevara Espinoza.

Denunció a los medios de comunicación por “zopilotear” y magnificar las declaraciones que dio la funcionaria federal y ex senadora por Sonora, contra las citadas deportistas, quienes ganaron tres medallas de oro -dos en pruebas olímpicas, el Equipo Mixto Técnico y el Dueto Libre- y una de bronce, durante la tercera fase de la Copa del Mundo 2023, celebrada en Egipto, terminando en segundo lugar en el medallero general, detrás de España.

‘¡MIENTEN!, POR MÍ, QUE VENDAN AVÓN’, DICE ANA GUEVARA

“Son unas mentirosas, es alevoso decir que el Estado y la Conade no las apoya. ¿Quieren seguir vendiendo trajes de baño? Adelante, que se pongan a vender Avón o Tupperware o lo que quieran”,”, declaró Guevara Espinoza, el 18 de mayo de 2023, durante un a entrevista en W Radio.

Por otra parte, según la directora de la Conade, las integrantes de la selección mexicana de natación artística adeudan 2.7 millones de pesos a dicho organismo público descentralizado, adscrito a la SEP Federal. Asimismo, informó que dicho equipo ha recibido más de 40 millones de pesos, entre 2019 y 2023, además de que ha entrenado en el CNAR.

SEIS DE LAS 10 NADADORAS ARTÍSTICAS COBRAN EN LA SEDENA, JUSTIFICA AMLO

El 15 de mayo de 2023, el Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la falta de apoyo a la selección mexicana de natación artística e informó que 6 de las 10 atletas que conforman dicho equipo, pertenecen al Ejército, por lo que incluso ironizó, “también estamos militarizado el deporte”.

“Tienen sus sueldos, sus viáticos, sus apoyos. Pero se hablaba, todo el día de ayer, que era muy meritorio, ah, pero se habían costeado su viaje, porque ninguna institución les había apoyado, entonces tenemos todos los días que estar aclarando. Y felicidades ¿no? Muchas felicidades”, expresó el mandatario nacional.

“Aprovecho para dar respuesta a otra mentira, de que quienes habían participado en una competencia, de nado artístico, natación artística, [no recibieron apoyo], que además aprovecho para felicitarlas porque sacaron el primer lugar, 10 mujeres”, señaló.

“Hablaron que era meritorio, y en efecto, el que diez mujeres [ganaran]. [Dijeron] que no se les dio recursos, nada más informarles que, de las diez competidoras, seis pertenecen a la Secretaría de la Defensa, o sea que también estamos militarizado el deporte, ‘así no AMLO’”, ironizó.

“Todos los medios, estos vendidos o alquilados, que son la mayoría, y también no olvidemos de que se trata de los dueños de los medios, no los periodistas, no, los de arriba, que tienen muchísimo dinero, son de los más ricos de México y tenían muchísimo poder antes, al grado que llegaron, con la fuerza de la publicidad, a imponer a un presidente de México”, acusó.