El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió a Omar García Harfuch, aspirante a la candidatura de Morena a Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, por participar en reuniones donde se ideó la llamada “verdad histórica”, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

Durante su conferencia de prensa matutina indicó que era distinto que el entonces delegado de la Policía Federal en Guerrero haya asistido a dichas reuniones, que haber participado en la desaparición de los 43 normalistas.

García Harfuch desmintió, el 27 de septiembre, a Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, quien confirmó que el ex delegado de la PF en Guerrero, participó en reuniones, donde se ideó la llamada “verdad histórica”, respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Según Encinas Rodríguez, las reuniones para supuestamente fraguar la llamada “verdad histórica”, se realizaron en Los Pinos, en las instalaciones del 27 Batallón de Infantería en Iguala, y en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República.

“En la investigación que se está realizando aparece y eso es lo que externó Alejando Encinas, que hubo una reunión de funcionarios públicos estatales y federales, una o dos, cuando sucedieron los hechos, pero son reuniones públicas. Hay hasta grabaciones de los que participaron y a eso se refería Alejandro Encinas, que en una de esas reuniones, o en las dos, estuvo el ex jefe de la Policía, de Seguridad Pública, Harfuch”, detalló López Obrador.

”Esas reuniones las encabezaba el Procurador [Jesús] Murillo Karam, y él incluso lo acepta, que él era el responsable de toda la investigación, él y Tomás Zerón [de Lucio], entonces cuando le preguntan a Alejandro Encinas que si estaba en esas reuniones o había participado Harfuch, él dijo que sí, porque es cierto”, insistió.

”Pero eso es distinto a que haya participado en la desaparición de los jóvenes. Lo que pasa es que como estamos ahora en temporada electoral, pues ya todo es noticia, con esos propósitos, y hay que aclarar las cosas como son, no mentir, no usar estas cosas para perjudicar a posibles adversarios o competidores y otros futuros candidatos. Y no utilizar un caso tan lamentable como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros”, agregó.

“Ya se sabía sobre estas reuniones, están hasta grabadas y participaban pues funcionarios del Gobierno federal, el Gobernador de ese entonces en Guerrero, y otros funcionarios [....] lo que sí puedo decir es que no se puede juzgar a nadie por haber estado en un reunión si no hay pruebas más que eso”, dijo.

“Porque en esas reuniones fue cuando se decide fabricar los delitos y se comete el grave error de querer ocultar los hechos y darle carpetazo al asunto, de ahí surge que a los muchachos los habían llevado al basurero de Cocula, les urgía cerrar el caso”, agregó.

“Entonces hay que ver si se encuentran elementos de que Harfuch participó interviniendo teléfonos, lo que están sugiriendo, hasta ahora, lo que yo he visto, no hay nada más que la participación en esas reuniones“, afirmó.

”Nosotros estamos haciendo la investigación a fondo, tan es así que el Procurador [Murillo Karam] que se auto declaró responsable está detenido y el señor Tomás Zerón está prófugo en Israel, claro, protegido aquí por miembros del Poder Judicial, para no hablar de todo el Poder Judicial, porque le están otorgando amparos”, se quejó.

”Imagínense cuando hay imágenes en donde él está dirigiendo acciones de tortura, y todo eso no sólo es un acto inhumano, ilegal, el torturar, sino que ayudó a que quienes sí estaban involucrados, como fueron torturados, obtuvieron su libertad, fíjense todo el enredo”, abundó.