El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió nuevamente a Yasmín Esquivel Mossa, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante los señalamientos de presunto plagio en su tesis para obtener la Licenciatura en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, el Mandatario apuntó que el conservadurismo no la quiere como presidenta del máximo tribunal, porque, según él, tienen miedo, ya que ella “está de acuerdo con la transformación del País”.

Después de afirmar que “hay un interés político de por medio”, López Obrador agregó que le consta es que la ministra ha actuado con rectitud, que la conoce desde hace seis años y que “ha tenido una actitud consecuente”, respaldando la postura del Gobierno que encabeza.

“Está pidiendo que la UNAM haga una investigación y se llegue a fondo y eso yo lo veo bien, que los especialistas, autoridades de la UNAM, investiguen y den a conocer un dictamen sobre este asunto, pero mientras se da a conocer ese dictamen ya está la polémica”, declaró.

“El golpe a esta candidata también tiene que ver con nosotros [...] porque sostienen que es la candidata de nosotros, cosa que no es cierto, porque nosotros no tenemos candidatos porque a nosotros no nos corresponde elegir y somos respetuosos de la independencia del Poder Judicial.

“Pero ¿por qué suponen que la licenciada Yasmín es nuestra candidata? Porque ha actuado con mucha rectitud y ha apoyado nuestras incursiones al Poder Judicial... Cuando todos estaban en contra de la Ley Eléctrica, ella defendió la postura nuestra, y todo lo que quieren declarar como inconstitucional, todo lo que presentamos, ella ha votado, junto con la ministra Loretta Ortiz [Ahlf] y muy poquitos.

“Pero ella ha sido muy consecuente, entonces tienen miedo, mucho miedo los del conservadurismo y sobre todo los transas, que ella quede de presidenta, porque es una mujer que está de acuerdo con la transformación del País”, manifestó.