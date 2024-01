El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que “no le quita el sueño” que hubiera quienes aseguraban que sus tres hijos mayores estaban involucrados en el delito de tráfico de influencias, “porque es mentira”.

El periodista Carlos Loret de Mola Álvarez afirmó, la noche del 18 de enero de 2024, que el Presidente Andrés Manuel López Obrador sabía respecto a que sus tres hijos mayores eran “traficantes de influencias” y que se habían enriquecido durante su Gobierno.

El político tabasqueño tiene cuatro hijos: José Ramón, Andrés Manuel y Gonzalo Alfonso López Beltrán, de su primer matrimonio con Rocío Beltrán Medina, y Jesús Ernesto López Gutierrez, a quien procreó con su actual cónyuge Beatriz Gutiérrez Müller.

“Cuando Loret de Mola dice que mis hijos están metidos en negocios y tráfico de influencia, me tiene tranquilo, no me quita el sueño, ni a ellos tampoco porque no es cierto. Si estuviesen metidos en la corrupción y el tráfico de influencias pues no estarían tranquilos”, afirmó.

Afirmó que cuando alguien era honesto, gozaba de la libertad y que respetaba a quienes habían hecho riqueza, pero de forma honesta.

“El dinero no puede ser lo fundamental en la vida. Yo respeto al que tiene, no todo el que tiene es malvado, hay quienes hacen su trabajo de esfuerzo, de conformidad con la ley, merecen respeto los empresarios que generan empleos, que invierten. Yo estoy en contra de la riqueza mal habida, de la corrupción porque yo sostengo que eso es lo que más ha dañado a México”, comentó.

El Presidente de la República aseguró que en su Administración se había logrado combatir la corrupción, lo que, según él, había generado más recursos para destinarlos a quienes más los necesitaban.

“El éxito en buena medida del gobierno depende mucho de no permitir la corrupción porque por no permitir la corrupción hemos ahorrado miles de millones de pesos que antes iban por el caño de la corrupción. Ahora se han liberado y se utilizan para financiar el desarrollo, se le entregan a la gente en programas de bienestar”, destacó López Obrador.