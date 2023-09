El Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió al Ejército Mexicano al asegurar que no había ocultado información respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.

”No es nada más fue el Estado y fue el Ejército y ya. No, vamos a conocer la verdad, lo que sucedió. Yo no voy a mentir ni vamos a fabricar algo que no sea cierto y vamos a actuar con rectitud y no somos iguales”, aseveró.

No obstante, reconoció diferencias con los padres de los 43 normalistas.

”Hemos avanzado bastante. Ayer se tuvo una reunión con los padres, los abogados, asesores y me había comprometido a entregar toda la información [...] Tenemos diferencias. Ellos insisten en que el Ejército no está cooperando, que quiere que no se sepan los hechos, yo no estoy de acuerdo con eso”, agregó.

El Presidente se quejó que el abogado de los familiares de los 43 normalistas, Vidulfo Rosales Sierra, argumentó que lo dicho por su Gobierno fuera similar a la llamada “verdad histórica”.

Ante ello, López Obrador instruyó a Jesús Ramírez Cuevas, Coordinador General de Comunicación Social y Vocero del Gobierno de la República, poner en la pantalla del Salón Tesorería, una carta escrita por él, dirigida a los padres de los 43 normalistas.

”Creo que exageró o se confundió porque nosotros tenemos principios y tememos ideales. Entonces, como no quisieron recibir el informe, es una carta mía, ponla, más el informe de la Sedena sostiene que no ha querido entregar la Sedena”, dijo.

Por último, el titular del Poder Ejecutivo Federal se comprometió a continuar la investigación y afirmó que siempre estaba dispuesto al diálogo.

Sin embargo, los padres de los 43 normalistas han reiterado que la Secretaría de la Defensa Nacional se ha negado a entregarles información clave del caso de la desaparición de sus hijos.

El 25 de septiembre, tras salir de una reunión con Luisa María Alcalde Luján y Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretarias de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, respectivamente, el abogado de los padres de los 43 normalistas desaparecidos afirmó que el nuevo informe que les presentaron del caso, se acerca más a la “verdad histórica” presentada en el Gobierno de Enrique Peña Nieto que a información recopilada recientemente.

En entrevista, Rosales Sierra comentó que a los padres de los 43 normalistas desaparecidos no se les estaba dando la información que se les solicitó.

”Alejandro Encinas presenta una narrativa de donde estamos en este momento que se acerca más a la ‘verdad histórica’ que a los nuevos hechos. Hace una narrativa, refiere que los estudiantes iban infiltrados, que se trataba de una disputa entre los bandos del crimen organizado. Reduciendo totalmente la responsabilidad al crimen organizado y a un aspecto meramente local, dejando por fuera al Ejército”, indicó.

Rosales Sierra abundó que en el nuevo informe presentado por la Administración encabezada por López Obrador, solo se le fincaba responsabilidad de los hechos al capitán José Martinez Crespo, pero que fuera de ahí no aparecía ningún otro militar y que no se indicaba quiénes construyeron la llamada “verdad histórica”.

“Los padres de familia protestan por esta información que se está negando, no se recibió ningún informe, habían varios documentos que se iban a entregar, se iban a entregar también la información referente a las escuchas telefónicas de Chicago, que no son de interés, porque es información que ya se conoce. Entonces no se recibió ninguna documentación”, explicó.