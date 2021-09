AMLO defiende de nuevo la desaparición del Fonden; ‘era un barril sin fondo’, insiste

MÉXICO._ México ha vivido en las últimas semanas diversos siniestros por inundaciones, lluvias, sismos, etc. No obstante, el Presidente Andrés Manuel López Obrador defendió este miércoles la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y señaló que eso no quiere decir que no se atienda a los damnificados del país.

En su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el mandatario federal expresó que el fondo público era “un barril sin fondo”, pues dijo, que en cada emergencia se robaban cinco mil millones de pesos. Por ello, señaló que se tomó la decisión con la finalidad de desaparecer la corrupción en México.

“Se gastaban muchísimo dinero. El Fonden era un barril sin fondo. En cada emergencia se robaban mil, dos mil, cinco mil millones de pesos. Entonces desaparece el Fonden porque lo que queremos es que desaparezca la corrupción en México, pero eso no significa que no se atienda a los damnificados, los estamos atendiendo mejor”.

“El primer problema de inundaciones por huracán, el primero que atendimos, en Nayarit, que afectó muchísimo a municipios. Todo el Gobierno a trabajar. ¿Qué hicimos? Entregamos apoyos para alimentación, enseres, construimos viviendas, reconstruimos caminos, puentes, se llevaron a cabo obras de desarrollo urbano. Rehabilitamos completamente. Lo mismo en Tabasco”, agregó.

El Presidente aseguró que ahora se realizan censos casa por casa para entregar los apoyos a los afectados de forma directa sin intermediarios, porque indicó que éstos también eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas que se debían entregar a la gente.

“Porque no solo eran los corruptos de arriba, sino que habían infinidad de intermediarios, cada vez que había una tragedia ellos eran los que se quedaban con la mayor parte de las despensas o con las láminas que se debían entregar a la gente, entonces ahora ya no es así. Ahora se hace un censo casa por casa, en las inundaciones de Tabasco y Chiapas se censó a todos y en cada familia se entregó un apoyo directo”.

Para ello, dijo que el Ejército y la Marina ahora son los que se encargan de entregar todos los apoyos a los damnificados.