“No pasa nada [....] No exageren, si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que lo cambie, otro número y ya, pero además es la representante del New York Times”, expuso con ironía.

Al responder a los cuestionamientos de una corresponsal en México de la cadena estadounidense Univisión, durante su conferencia de prensa matutina, no consideró que como un error este hecho y pidió a sus críticos no exagerar respecto a esta situación.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si la periodista Natalie Kitroeff, jefa de la oficina del diario The New York Times (NYT), para México, Centroamérica y el Caribe-, estaba preocupada por la divulgación de su número telefónico móvil, debería cambiarlo y ya.

López Obrador afirmó que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista, que, según él, lo pudiera calumniar de forma pública. “Este es un espacio público y estamos aquí aplicando un principio de la transparencia. No pasa absolutamente nada”, enfatizó.

“Aquí la vida pública es cada vez más pública, no [hubo ningún error]. Claro [que volvería a mostrar un número telefónico de un periodista], cuando se trate de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México”, manifestó.

“Por encima de esa ley está la autoridad moral y la política, y yo represento a un País y a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral, no va a venir cualquier gente, que porque es el New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados”, indicó.

“Eso era antes cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan, ahora no, nos tienen que respetar, porque somos una autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático y en México hay libertades, que no las hay en Estados Unidos”, señaló.

No obstante, declaró que había periodistas en México y en el extranjero, que podrían calumniar impunemente a las personas y no se les podía tocar, “ni con el pétalo de una rosa”.

“A ustedes, con todo respeto, se les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como dimos a conocer ayer y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa”, enfatizó López Obrador.

“¿Qué pasa cuando esta periodista me está calumniando, me está vinculando a mi y a mi familia con el narcotráfico sin pruebas? [...] aquí no se puede insultar, no se puede calumniar al Presidente de México, además tenemos autoridad moral. Si ustedes calumnian aquí hay réplica, con todo, sea quien sea”, expuso.