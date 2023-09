La participación de soldados del 154 Regimiento Preobrazhenskiy, del Ejército ruso, durante el desfile cívico militar por los 213 años del inicio de la Independencia de México, fue defendida por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia de prensa matutina de este lunes, afirmó que siempre se invitaba a todos los gobiernos con los que México tenía relaciones y se quejó de que los medios “hicieron un escándalo”, además de que recordó que estuvo presente el jefe del Comando Norte de Estados Unidos.

“Ya no tienen cómo enfrentarnos. En el desfile, marcharon, desfilaron, contingentes de Rusia, hicieron un escándalo [...] Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia. Se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace, lo hace la Secretaría de la Defensa”, indicó el Mandatario nacional.

“Bueno, al grado de que el día 15 (de septiembre) vinieron comisiones, incluso hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares de muchos países del mundo. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos el día 15, en entrevista con el Secretario de la Defensa [Luis Crescencio Sandoval González].

“Y así otros representantes militares. Bueno, fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo, y a todos se invita, pero no es a partir de que estoy yo como Presidente, siempre se ha hecho”, agregó el Presidente, quien reveló que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, le recordó que durante la administración de Felipe Calderón también se invitaba a militares rusos.

“Me dice Martí aquí, me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también una delegación rusa, pero a lo mejor es que entonces los medios no estaban tan enojados con nosotros, ahora están muy, muy enojados”, acusó López Obrador.