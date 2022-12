AMLO descarta ‘purga’ para Monreal por voto en el Senado

El Presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los senadores de los grupos parlamentarios de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista de México, que votaron a favor de su iniciativa de reforma electoral, vía leyes secundarias. No obstante, el mandatario nacional descartó una “purga” contra Ricardo Monreal Ávila.

“Les doy las gracias a los senadores, y ahora significa que se va a mejorar el sistema de elecciones. Entonces, como no se puede reformar la Constitución, es una reforma acotada limitada para no violar la Constitución y sólo trata de algunos asuntos que no dejan de ser importantes”, dijo.

“Por ejemplo, el que haya autoridad en el manejo del presupuesto del INE, porque tenían, tiene un gran aparato burocrático con sueldos elevadísimos. Que con esta reforma es para que se haga más con menos”, comentó.

“No, nada de purgas, por convicción, y porque además no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no no, no, no, no”, apuntó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Nosotros tenemos una ventaja, una dicho enorme, tenemos un pueblo muy politizado que pone a cada quien en su lugar. No hace falta que ninguna autoridad, ni un dirigente, diría que ninguna instancia de disciplina de un partido decida sobre el comportamiento de un militante, de un ciudadano, porque existe un tribunal popular, ya la gente está más que consciente”, aseveró.

“Yo lamento que no se quiera aceptar esta nueva realidad y se piense que es como antes, pero hace mucho tiempo ya es otra cosa el país. Si en algo hemos avanzado, es en la creación de conciencia. En los últimos tiempos han habido desde luego muchos retrocesos. En estos tiempos, nos tocó padecer del saqueo más grande en la historia de México, eso se puede probar y de muchas otras atrocidades o fenómenos”, agregó.

Según López Obrador, la reforma electoral vía leyes secundarias significaba que se iba a mejorar el sistema de elecciones, pero no como él hubiera deseado “porque el bloque conservador se opuso a una reforma constitucional, y como no se pudo hacer una reforma constitucional, no se pudo reducir el presupuesto excesivo de los partidos, no se pudo el que no haya 500 diputados, sino 300”.

“Se opusieron a que fuese el pueblo el que eligiera a los consejeros del INE, sino que sea como ha sido, que son los partidos los que eligen y ya sabemos que eligen a pura gente que no tiene compromiso con la democracia y que son capaces de cometer fraudes y no respetar la voluntad popular ni los derechos políticos y hay muchas pruebas de eso, es una vergüenza lo que han significado los fraudes electorales en nuestro país y eso es lo que defendieron los conservadores”, arremetió.

Respecto a la transferencia de votos entre partidos políticos, sin un apoyo social real, denominada como “vida eterna”, comentó que no había visto la versión final de la iniciativa aprobada en el Senado. No obstante, los reporteros le aclararon que sí se añadió.

“Si en la Cámara de Diputados consideran que eso estuvo mal, para atrás. Que ellos lo debatan y que se defiendan siempre los principios”, apuntó.

Después, los periodistas lo cuestionaron respecto a si podría vetar la iniciativa aprobada, a lo que respondió que sí.

“Si lo considero la puedo vetar, si es un asunto de principios, lo hago, porque somos demócratas auténticos, no farsantes. Lo que nos importan son los principios. Cuando uno tiene que decidir entre eficacia política y principios, no hay que titubear, es principios”, explicó.

“Si no lo mejoran en la Cámara [de Diputados] y me pasan a mí esto y considero que sí es una contradicción y que sí afecta, la veto, aunque se invalide todo. Por encima de los principios, nada. No es posible de ninguna manera hacer algo encubierto, o que dé la impresión de que se está actuando de manera tramposa, eso tiene que ver con el bloque conservador, esos son muy falsarios y cretinos”, finalizó.

La reforma electoral para leyes secundarias aprobada en el Senado, incluye los artículos para que los partidos políticos aliados, PT y PVEM, tuvieran una transferencia de votos en el caso de candidaturas comunes, como requisito para conservar el registro, en caso de no alcanzar el 3 por ciento de los sufragios.

Se trata del artículo 15, fracción cuarta, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece que no perderán el registro los partidos políticos que logren el 3 por ciento de una votación federal o mantengan el registro local en al menos 17 entidades federativas.