El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que ni el Instituto Nacional Electoral ni el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionarían a Morena o a la alianza “Va por México” -conformada por PRI, PAN y PRD-, por anticiparse a los tiempos establecidos para las precampañas en las leyes electorales, pero pidió a ambas instituciones enfocarse en el combate de posibles fraudes.

“No creo yo que el INE y el Tribunal prohíban o impidan que las organizaciones políticas lleven a cabo sus procesos para elegir a los dirigentes de los movimientos, del movimiento de transformación y del conservador, no veo yo que eso sea contrario a la democracia”, comentó.

“Pienso que la vida pública tiene que ser cada vez más pública y hay que dejar de simular y que no haya tapados, que no haya dedazo, que no haya cargadas, que no haya imposiciones, eso es lo que tiene que cuidarse”, agregó en su conferencia de prensa matutina.

El artículo 226 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, indica que las precampañas deberán comenzar en la tercera semana de diciembre del año previo a las elecciones federales. Sin embargo, López Obrador explicó que los partidos políticos tenían la facultad de comunicarse con sus simpatizantes, respecto a los procesos electivos y con base en ello organizarse de cara a las elecciones.

“No creo eso, ya lo dije ayer, ni siquiera ha iniciado el proceso electoral, todavía no hay precandidatos, precampañas. Es que los partidos son entidades de interés público, el partido tiene entre otras funciones, el de estar informando, orientando, concientizando, politizando. No es un ente burocrático”, agregó.

“La democracia es participación permanente, es el gobierno del pueblo para el pueblo con el pueblo, es debate, es comunicación, son mensajes de ida y vuelta. Vienen las elecciones, hay unas reglas que todos los partidos tienen que cumplir, pero si no hay proceso electoral, sí pueden hacer los partidos labores de divulgación”, sostuvo.

El lunes, López Obrador sostuvo que el proceso interno en Morena no violaba los tiempos electorales, porque se trataba de una renovación para tener un dirigente que condujera la “transformación”, además de que el proceso electoral de 2024, “ni siquiera ha iniciado”.

“No, porque ni siquiera ha iniciado el proceso electoral. Todavía ni siquiera inicia el periodo electoral que es cuando inician los tiempos de precampaña y demás, todavía falta mucho”, insistió.

“Si bien es cierto que yo no he abandonado las funciones de gobierno, mucha gente me ha visto como el dirigente de la transformación en México. Entonces entrego esa responsabilidad y me dedico un año a concluir todo lo relacionado con las obras de gobierno. No dejo de ser presidente hasta finales de septiembre del año próximo”, manifestó.

Por otra parte, López Obrador admitió que los aspirantes a encabezar la Coordinación de Defensa de la Transformación, eran “muy parecidos” a él, pero dijo que se debían a que todos provenían de un mismo movimiento.

“Es que somos muy parecidos, venimos de un movimiento, todos han participado y también aclarar que nosotros ya encontramos también abierto el camino por muchos que nos antecedieron, muchos precursores de esta lucha”, comentó.

López Obrador celebró que hubiera coincidencias entre todos y destacó que era “bueno que no se alejen del pensamiento y de las acciones que estamos llevando a cabo para la transformación”.

Añadió que lo preocupante sería si alguno de ellos expresara que el apoyo a los adultos mayores era populismo o que cuestionara por qué se aumentaba el salario de los trabajadores.