El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que vaya a hacer recomendaciones a Claudia Sheinbaum Pardo para ocupar la titularidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina, cargos que actualmente ocupan Luis Crescencio Sandoval González y José Rafael Ojeda Durán, respectivamente.

Durante su conferencia de prensa de este jueves, expuso que la virtual Presidenta electa de México tendría muchas opciones de dónde elegir a los próximos mandos de la Sedena y la Semar.

“Es un asunto que le corresponde a la Presidenta electa y tiene muchas opciones, muchas posibilidades, porque la verdad es muy buena la dirección. Estamos muy bien formados los mandos tanto en Marina, como en la Defensa, son una garantía, tanto los almirantes como los generales de división, y a ella le corresponde decidir”, expresó el Mandatario nacional.

Asimismo, recordó que tras ser electo para la Presidencia en 2018, él inició el proceso de selección de los titulares de tales secretarías.

“Cuando fui electo, yo tomé la decisión. Claro, le informé al Presidente [Enrique] Peña [Nieto] para que también instruyera a los secretarios de Defensa y Marina que iba yo a empezar a hacer una auscultación para ver quiénes eran los más apropiados, los idóneos”, detalló.

López Obrador destacó que no se equivocó al elegir a los actuales encargados de las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina-Armada de México.

“Yo tengo que decir, creo que es obvio, pero no está de más repetir, que no me equivoqué, que los dos secretarios, Marina y Defensa, de primera, profesionales, trabajadores, leales, incorruptibles, me han ayudado mucho, mucho”, subrayó.

Además, el Presidente resaltó que Sheinbaum Pardo tenía la experiencia y descartó que tuviera problemas para elegir a los próximos encargados de las Fuerzas Armadas de México.

“Yo espero que la Presidenta electa haga su elección. No va a tener ningún problema, ella es muy inteligente, además ya gobernó la Ciudad (de México), tiene mucha experiencia”, dijo.

El 8 de julio pasado, Claudia Sheinbaum señaló que los siguientes jueves daría a conocer a quiénes integrarían el gabinete ampliado, ya que recordó que eran varios organismos descentralizados los que conformaban el Gobierno federal.

“Estamos definiendo y hablando también con quien hoy participa en estos organismos, algunos de ellos probablemente se queden y otros los estaríamos cambiando”, dijo la virtual Presidenta electa, quien también comentó que los titulares de la Sedena y Semar serían anunciados hasta las últimas semanas de septiembre de 2024.