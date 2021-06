MÉXICO._ Andrés Manuel López Obrador deseó una pronta recuperación al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien informó el martes que dio positivo a Covid-19.

“Le deseo la recuperación al ex Presidente Felipe Calderón. Deseo de manera sincera que salga adelante, que se atienda rápido, porque una de las lecciones que nos dejó esta terrible enfermedad es que si se atiende pronto hay más posibilidades de salir bien”, indicó el Mandatario nacional.

“Yo lo viví de manera directa, en carne propia, empecé a tener síntomas el sábado en la noche y al día siguiente, el domingo, que me hago la placa, 24 horas o un poco más, ya tenía yo manchitas en los pulmones y por eso la intervención rápida.

“Entonces, si se deja uno se invade el pulmón, los órganos más delicados, sensibles, entonces hay que atenderse pronto, esa es la enseñanza, no dejarlo pasar. Muchos, por la desconfianza de ir al hospital se quedaron en la casa y ya cuando se agravaron van al hospital, pero ya es a destiempo”, comentó.

Tras ser cuestionado en su conferencia de prensa matutina, respecto a cómo pueden emitir su voto quienes están contagiados de Covid-19, el titular del Poder Ejecutivo Federal aseguró que dichas personas no podrán asistir a sufragar.

“Creo que hoy en la tarde van hablar de eso los médicos, y desde luego si está mal no se puede ir no solo por el contagio sino porque hay que cuidarse, hay que reposar, se llama a guardarse el tiempo que sea necesario”, agregó López Obrador.

A través de su cuenta de Twitter, Felipe Calderón dio a conocer que padece Covid-19 y que los síntomas de la enfermedad son leves, pero se encuentra aislado y en reposo.

“Una disculpa por no poder acompañarlos en sus cierres de campaña. Hay que ir a votar el domingo y cerrarle el paso al autoritarismo”, tuiteó el ex presidente del Partido Acción Nacional y también ex coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión durante la LVIII Legislatura.

Su esposa, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo, es candidata una diputación federal por el Distrito 10 de la Ciudad de México, con la coalición Va por México, conformada por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y el de la Revolución Democrática (PRD).

La ex primera dama nacional también está en uno de los primeros lugares de la lista de candidatos plurinominales del PAN a San Lázaro, por lo que si pierda en el Distrito 10 de la capital de la República, tiene una curul casi asegurada en la próxima Legislatura.

En 2020, dicho matrimonio intentó conformar un nuevo partido político, denominado México Libre, pero tanto el Instituto Nacional Electoral (INE), como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), les negaron el registro.