El Presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió que una publicación que circula a través de redes sociales, en donde se amenaza de muerte a la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pudo venir de parte de los “conservadores”.

“Esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos, porque son capaces de eso y de más. Así son los conservadores, tiran la piedra y esconden la mano, muy chuecos”, dijo.

Asimismo, durante su conferencia de prensa matutina, se quejó de que lo culparan por dicha amenaza y aseguró que seguirá exponiendo irregularidades del Poder Judicial de la Federación.

“Sale un mensaje en redes que se le va a hacer daño a la Ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces, magistrados, en contra de la amenaza y echándome la culpa. Yo le digo a la gente que nos está viendo, ¿no tocamos los temas estos? No, hay que ventilar todo, esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México”, respondió.

“La crisis de México se originó por la corrupción, por la impunidad, por eso tenemos que seguir adelante con la transformación del País”, abundó, quien, por otra parte, aseguró que los mexicanos desconocen quiénes son los 11 ministros de la SCJN, y como prueba, preguntó a los reporteros al respecto.

“Apunten el nombre de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que no vayan al internet, sino que me digan si se acuerdan quiénes son, y les puedo garantizar que 99 por ciento de los mexicanos no saben quiénes son los 11 ministros, completos”, indicó.

“Si les pregunto de los magistrados va a ser 99.5 [por ciento]; y si les pregunto sobre los jueces va a ser 99.9 [por ciento]. Hagamos el ejercicio”, retó.

López Obrador dijo que incluso, él mismo no conocía a los integrantes de la SCJN y menos, a Piña Hernández. Sin embargo, precisó que sí sabía de algunos ministros, porque tuvo contacto con ellos hace pocos años y en la actualidad interactuaba con algunos por eventos oficiales.

“No se conocían y siguen sin conocerse. Era un poder a la sombra, oculto. Y por qué no transparentar todo y hacer más pública la vida pública [...] Yo porque he ido allá, y he tenido relaciones y de nombre los conozco, pero conocerlos”, enfatizó.

“A ver, pónlos, a la Ministra Presidenta no la conocía, nunca supe de ella. A [Jorge] Mario Pardo [Rebolledo], pues ahí, nada más de vista, tampoco lo conocía. Arturo Zaldivar sí, lo conozco desde hace seis años, aproximadamente cinco o seis años”, detalló.

“También a la Ministra Margarita [Ríos Farjat] la conozco desde hace cinco o seis años, cuando la campaña, más o menos, un poco antes. A [José] Luis González [Alcántara Carrancá] sí lo conozco, a ese lo conozco más tiempo, porque fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, cuando yo fui Jefe de Gobierno, eso sí, desde el 2000”, abundó.

“Alfredo Gutiérrez [Ortiz Mena], pues ahora, no lo conocía. Alberto [Gelacio] Pérez Dayán, tampoco, ya estando en el cargo lo conocí; Yasmín [Esquivel Mossa] la conozco desde hace seis años también, cinco o seis años, a Loretta [Ortiz Ahlf], un poco más, hace 10 o 12 años, por nuestro amigo José Agustín Ortiz Pinchetti. A [Javier] Laynez [Potisek] pues ahora. Luis María Aguilar [Morales], también ahora que entré de presidente”, finalizó.