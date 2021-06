AMLO deslinda a Ebrard sobre la Línea 12 del Metro y pide que sea la autoridad judicial la que sancione

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que la primera parte de los resultados del dictamen técnico realizado por la empresa noruega Det Norske Veritas, respecto al desplome de la infraestructura entre las estaciones Tezonco y Olivos, en la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México -ocurrido el pasado día 3 de mayo y que dejó un saldo de 26 personas fallecidas, así como 105 lesionados-, “es acertado”.

“Que es un buen primer análisis, un acercamiento de lo que ocasionó este lamentable accidente [...] Creo que la empresa que lo elaboró es seria y también ayer lo respaldaron especialistas en ingeniería de la [Universidad Nacional Autónoma de México] UNAM o coincidieron en que se habían cometido estas fallas”, agregó el mandatario nacional.

Sin embargo, durante su conferencia de prensa matutina, y sin mencionar por su nombre al ex Presidente Felipe Calderón Hinojosa, el político tabasqueño consideró que todos los que tenían un cargo cuando se construyó la llamada ‘Línea Dorada’ podrían tener alguna responsabilidad en el derrumbe.

“¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?”, le preguntó un reportero al Presidente.

“Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía [General de Justicia de la Ciudad de México]”, respondió López Obrador.

“Sí, ¿pero la responsabilidad política de quién es?”, insistió el reportero.

“No sé. Eso lo tiene que resolver la Fiscalía, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el Presidente entonces?”, dijo el mandatario nacional.

“Felipe Calderón, pero ¿quién era el Jefe de Gobierno [Marcelo Ebrard Casaubón?”, le insistió el periodista.

“Por eso, entonces todos ellos, si hablas de responsabilidad política, es así muy abstracto. Que la autoridad judicial decida, si hay responsables y se les castigue”, respondió el titular del Poder Ejecutivo Federal.

“Eso lo va a ver la autoridad, pero nosotros no somos encubridores, no es como antes, como los gobiernos de antes, ahora es distinto, por eso no pueden nuestros adversarios, porque tenemos autoridad moral y por eso tenemos autoridad política”, aseveró el Presidente.

“Si fuésemos deshonestos, si tuviésemos como los de antes y como nuestros adversarios una doble moral o fuésemos hipócritas, pues entonces ya nos hubiesen hecho polvo, imagínense toda la campaña de prensa en contra”, abundó López Obrador.

“Hay que hacer la revisión total, yo coincido con eso, para tener completa seguridad, darle a la gente absoluta seguridad. Que se haga la revisión completa, de todo el tramo y que, a partir de ahí, de acuerdo a lo que arroje el diagnóstico, se tome una decisión, no hay ningún problema porque nosotros no aceptamos ni la corrupción ni la impunidad”, agregó.

RECONOCE AMLO A CARLOS SLIM

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el empresario Carlos Slim Helú -propietario del Grupo Carso- actúa de forma respetuosa e institucional y que el magnate está siempre en condiciones de llegar a acuerdos y “no juega a las vencidas como otros”.

Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), de Grupo Carso; Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y Alston Company México, fueron las empresas que integraron el consorcio constructor de la Línea 12 del STC Metro.

“Yo quiero agradecerle mucho a los empresarios, entre otros empresarios importantes, Carlos Slim, que ha actuado de manera responsable, institucional [...] En el caso de Carlos Slim [...] hay un cambio importantísimo, tiene que ver con el respeto a la autoridad legal y legítimamente constituida”, dijo el mandatario nacional.

“Porque nosotros estamos aquí por voluntad del pueblo, por la democracia, entonces hay empresarios importantes como Carlos Slim que entiende muy bien eso y es respetuoso de la institucionalidad”, finalizó el titular del Poder Ejecutivo Federal.