Finalmente, López Obrador apareció más cerca de Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena, así como de Rafael Ojeda Durán, titular de la Secretaría de Marina.

Los cambios fueron notorios debido a que tanto Creel como Piña han sido criticados por López Obrador, pues los considera parte del grupo conservador que interfiere en su gobierno.

Incluso, cuando Norma Piña fue electa como presidenta de la Corte, el mandatario recordó que siempre ha estado en contra de sus iniciativas.

“Hay autonomía, eso no lo van aceptar nunca nuestros adversarios, pero es la verdad. Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar, que la presidenta Norma Piña siempre ha votado en contra de la iniciativa que nosotros hemos defendido”, dijo.



AMLO durante las ceremonias del 5 de febrero

De acuerdo con una revisión realizada por Animal Político, en 2019, el mandatario estuvo sentado entre Francisco Domínguez, entonces gobernador de Querétaro, y Porfirio Muñoz Ledo, quien era presidente de la Cámara de Diputados.

Arturo Zaldívar, quien era el entonces titular de la SCJN, fue acomodado al lado de Domínguez.